По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.0 комментариев
Депутат Дмитрук назвал бесчинствами действия ТЦК у Дома профсоюзов в Одессе
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники ТЦК в Одессе устроили бесчинства на площади Куликово Поле, прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад произошло массовое убийство.
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе ведут себя жестоко на месте трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года, передает РИА «Новости».
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что здание Центрального ТЦК находится прямо напротив Дома профсоюзов, и напомнил о трагических событиях двенадцатилетней давности.
«Прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву», – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «Антимайдана» установили палаточный лагерь на площади Куликово Поле в Одессе. Днем 2 мая сторонники госпереворота совместно с националистами разрушили лагерь, а затем участники «Антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, а по тем, кто пытался выбраться, открыли огонь; большинство погибших – люди, сгоревшие заживо.
Ранее политик Виктор Медведчук обвинил Александра Турчинова (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов) в подготовке массового убийства в одесском Доме профсоюзов.
В центре Одессы убили организатора поджога этого здания радикала Демьяна Ганула.
Представители местного подполья пообещали отомстить за гибель людей 2 мая 2014 года.