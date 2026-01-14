Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.7 комментариев
Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран
Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.
Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.
Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан*» в 2021 году.
Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.
В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ