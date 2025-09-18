Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
В Москве прошла церемония передачи копий верительных грамот новым послом Швеции, которую провела Кристина Юханнессон.
Посол Швеции в России Кристина Юханнессон передала копии верительных грамот руководству департамента государственного протокола МИД России, передает ТАСС.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства уточняется, что церемония состоялась 18 сентября. Юханнессон официально занимает пост посла Швеции в России.
Ранее Кристина Юханнессон возглавляла дипломатическую миссию Швеции в Минске. Новая дипломатическая миссия в Москве стала продолжением ее карьеры на посту посла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Швеции Сергей Беляев заявил, что власти Стокгольма готовы по указанию НАТО использовать потенциал Военно-морских сил против России.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, шведские власти нагнетают русофобские настроения и формируют образ России как опасного врага среди местного населения.
Финляндия и Швеция уже размещают военную инфраструктуру НАТО на своей территории, что перечеркивает взаимовыгодное сотрудничество с Россией.