Песков обвинил Финляндию и Швецию в размещении инфраструктуры НАТО

Песков заявил о размещении Финляндией и Швецией военной инфраструктуры НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что Финляндия и Швеция начали размещать на своей территории военную инфраструктуру НАТО. По его словам, это кардинально изменяет прежние отношения с данными странами.

«Я вам напомню слова президента, что Финляндия и Швеция – у нас с ними вообще не было никаких проблем. И сейчас они затаскивают уже военную инфраструктуру НАТО к себе на территорию», – сказал Песков, передает ТАСС.

Песков также отметил, что ранее эти государства имели с Россией взаимовыгодное сотрудничество, которое приносило дивиденды обеим сторонам. Однако он подчеркнул, что в настоящее время Финляндия и Швеция сами предпочли свести данные отношения к нулю.

«Проблем никаких не было, было именно взаимовыгодное сотрудничество. Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества. И Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю. Это, к сожалению, печальное состояние наших отношений, которое мы наблюдаем сейчас», – добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.