Посол Беляев заявил о готовности России к угрозам со стороны Финляндии и Швеции

Tекст: Вера Басилая

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью финской газете Iltalehti, что Россия не представляет угрозы для Швеции и Финляндии, но готова ответить на возможные угрозы с их стороны. По его словам, Россия не намерена угрожать или нападать на страны Балтии, Финляндию и Швецию, передает ТАСС.

«С нашей стороны нет никакого намерения или необходимости угрожать кому-либо или нападать на кого-то», – подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что Россия предпримет меры для отражения угроз, в случае их возникновения. Беляев уточнил, что на границе с Финляндией будет размещен контингент российских войск. Это связано с необходимостью учета возможных угроз после вступления Финляндии в НАТО. До этого, по словам дипломата, Москва не видела необходимости размещать войска на границе, за исключением пограничных.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна планирует усилить свою обороноспособность для противодействия возможным затяжным войнам и военному давлению в будущем.

Также сообщалось, что в Финляндии в городе Миккели разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, всего в 140 км от границы с Россией.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани обвинил Запад в несправедливом расширении Североатлантического альянса и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации, отметив, что со стороны Запада было несправедливо «врать в лицо» и обещать России, что расширения НАТО на Восток не будет.

