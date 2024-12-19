Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
В Финляндии заявили о подготовке к длительным войнам
Министр обороны Финляндии сообщил о подготовке к продолжительным войнам
Финляндия планирует усилить свою обороноспособность для противодействия возможным затяжным войнам и военному давлению в будущем, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.
Хяккянен заявил о намерениях Финляндии укрепить свою способность противостоять широкомасштабным воздействиям и военному давлению. По его словам, Финляндия готовится к возможным крупномасштабным войнам, которые могут длиться годами. Хяккянен подчеркнул, что страна продолжит развивать свой оборонный потенциал, чтобы обеспечивать безопасность в любых ситуациях, связанных с угрозами, передает «Московский комсомолец».
Ранее Хяккянен сообщил, что в Финляндии в городе Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.
Напомним, Финляндия предложила разместить на своей территории военные базы НАТО.