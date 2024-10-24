Путин указал на несправедливое отношение Запада к России

Эксперты: «Игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС

В Москве эксперты подвели итоги саммита БРИКС в Казани

Tекст: Олег Исайченко

«Саммит БРИКС в Казани, на котором были представлены 36 государств, продемонстрировал полное отсутствие так называемой изоляции России в мире. Это же подтверждается многочисленными двусторонними встречами президента Владимира Путина с лидерами других стран», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

Он также указал на значимость подписанной Казанской декларации. «Это серьезный документ, в котором определены ключевые моменты международных отношений современности. Следует отметить, что государствам удалось договориться по самым сложным вопросам. Проделанная работа показывает, что БРИКС и Россия играют ключевую роль в построении нового миропорядка», – пояснил аналитик и добавил, что народы стран БРИКС объединяют общие базисы: справедливость, достоинство, суверенитет, защита традиционных ценностей.

«Кроме того, как будто подготавливая почву к саммиту БРИКС, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал уточненные данные по экономическому росту стран мира. Россия вышла на четвертую позицию. Мы опередили Японию. Перед нами Индия, Китай и США – есть куда расти», – напомнил спикер.

Участники саммита в Казани сделали огромный шаг к качественно новому и справедливому мироустройству, продолжил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ. «Важно и появление института государств-партнеров, которое было учреждено на саммите. Стоит отметить и сигнал для Запада: мы говорим о равных возможностях для всех. Кстати говоря, санкции отмечены в декларации как неэффективные», – добавил он.

БРИКС за счет насыщения повестки способен заниматься не только экономикой, но и максимально широким спектром других вопросов, указал Алексей Малинин, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. «Так, в блоке о безопасности Казанской декларации серьезное внимание уделено всем актуальным мировым проблемам, например – операции Израиля в секторе Газа и вторжению израильской армии в Южный Ливан», – привел пример спикер.







«В документе также приветствуются любые дипломатические, посреднические усилия по конфликту на Украине. То есть, страны БРИКС обладают сбалансированной позицией по этому вопросу, чего нельзя сказать про одностороннюю позицию Запада. Также подчеркивается приверженность антиколониальной повестке в Африке. Указана и новая категория партнеров БРИКС сфере урегулирования конфликтов, посредничества, борьбы с терроризмом», – отметил аналитик.



«Кроме того, БРИКС становится центром мировой финансовой активности, превосходя G7 по вкладу в мировой ВВП по паритету покупательской способности. Этот разрыв будет только расти из-за стремительной динамики демографии и развития внутренних потребительских рынков в мире. Сегодня на БРИКС приходится 36,7% доли в мировом ВВП», – напомнил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, «игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС. «Глобальные проблемы человечества – продовольственная, энергетическая, климатическая – стали только острее из-за безответственности Запада, а Россия помогает их решать», – добавил он. Эксперты также отметили, что Россия стала своего рода идеологическим лидером стран БРИКС.

«В Казани очень хорошо продемонстрирована парадигма сосуществования, сотрудничества цивилизаций и признания цивилизациями любого народа, который стремится к развитию и хочет отстаивать свою государственность, суверенитет, культуру. Россия оказалась в центре этой объединяющей площадки. На фоне этого мы наблюдаем, как умирает империализм», – указал Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.



«БРИКС накапливает опыт сотрудничества. Этот мультикультурный мир – антитеза той палитры, которую предлагает нам коллективный Запад. Запад когда-то постучится в наши двери. И в отличие от того, как он обычно делает, я думаю, что мы эти двери откроем. Потому что мы не за столкновение цивилизаций, а за то, чтобы все цивилизации сосуществовали мирно», – полагает политолог.

При этом участие России в БРИКС находит серьезную поддержку и внутри страны. «Так, согласно последнему опросу, 87% россиян считают это важным, а 68% опрошенных называют существенным влияние стран объединения на мировую экономику. Причина – в экономической состоятельности БРИКС. 78% россиян согласны с тем, что организация – первый этап формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды», – заключил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.