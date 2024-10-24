Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.3 комментария
Путин: Россия готова к возможному обострению ситуации в мире
Российская сторона готова к обострению ситуации на международной арене, но эту эскалацию пытается вызвать не она, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов – и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава российского государства отмечал, что Североатлантический альянс воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Он подчеркивал, что страна готова к продолжению этой борьбы.