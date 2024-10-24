Путин: Россия готова к возможному обострению ситуации в мире

Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса

Politico: США, Германия и еще пять стран НАТО против вступления Украины в альянс

Tекст: Александра Юдина

По данным Politico, США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс.

Газета подчеркивает, что такая позиция обусловлена опасениями прямого военного конфликта с Россией.

Также в публикации приводятся слова неназванного представителя НАТО, который отметил, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, следуют за США и Германией, избегая принятия Украины в альянс. Против членства Киева также выступают Венгрия и Словакия.

Второй источник издания подчеркнул, что большинство стран блока поддерживают вступление Украины лишь в гипотетическом контексте. Если ситуация с приглашением Киева станет реальной, они начнут активно противодействовать этому процессу.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.