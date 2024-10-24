  • Новость часаПутин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Соавтором триумфа Трампа станет ленивый черный мужик
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Вице-премьер Сербии заявил о готовности отдать жизнь за отношения с Россией
    Назван размер средней пенсии в России в 2025 году
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 19:42 • Новости дня

    Путин: Россия готова к возможному обострению ситуации в мире

    Путин: Россия готова к возможному обострению ситуации в мире
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к обострению ситуации на международной арене, но эту эскалацию пытается вызвать не она, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Люди, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов – и на Ближнем Востоке, и на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее глава российского государства отмечал, что Североатлантический альянс воюет с Россией на Украине руками украинских солдат. Он подчеркивал, что страна готова к продолжению этой борьбы.

    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

    Коментарии (20)
    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

    Коментарии (11)
    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса

    Politico: США, Германия и еще пять стран НАТО против вступления Украины в альянс

    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Семь стран НАТО, включая США и Германию, против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией, пишет газета Politico.

    По данным Politico, США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс.

    Газета подчеркивает, что такая позиция обусловлена опасениями прямого военного конфликта с Россией.

    Также в публикации приводятся слова неназванного представителя НАТО, который отметил, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, следуют за США и Германией, избегая принятия Украины в альянс. Против членства Киева также выступают Венгрия и Словакия.

    Второй источник издания подчеркнул, что большинство стран блока поддерживают вступление Украины лишь в гипотетическом контексте. Если ситуация с приглашением Киева станет реальной, они начнут активно противодействовать этому процессу.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

    Коментарии (7)
    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Коментарии (13)
    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Коментарии (20)
    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

    Коментарии (5)
    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 22:43 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Эфиопии интеграцию в БРИКС

    Путин на саммите БРИКС поддержал интеграцию Эфиопии в организацию

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, где обсудил вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    В ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции Эфиопии в БРИКС и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.

    Путин отметил, что присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает авторитет страны на мировой арене.

    Путин подчеркнул, что Россия и Эфиопия часто занимают схожие позиции по глобальным и региональным вопросам, в том числе при голосовании на Генассамблее ООН. Он также заверил, что Россия продолжит содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу БРИКС.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в свою очередь, выразил благодарность за высокую организацию саммита в Казани и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в различных сферах, включая безопасность и сельское хозяйство.

    Он также обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко возможности сотрудничества в модернизации сельского хозяйства и текстильной промышленности.

    Эфиопия стала полноправным членом БРИКС с 1 января 2023 года. В этом году товарооборот между Россией и Эфиопией вырос более чем в полтора раза, что подчеркивает положительную динамику в торгово-экономических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подарил символическую купюру межгосударственного объединения главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, а также провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества и перспектив создания международного газового хаба в Турции.

    Путин выразил мнение о перспективности включения Турции в работу БРИКС, отметив ее геополитическую роль и авторитет, а также подчеркнул намерение России и Венесуэлы создавать справедливый миропорядок, исключающий вмешательство и санкции.

    Присоединение Ирана к БРИКС, по мнению Путина, открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.

    Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».

    Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

    Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении шестнадцатого саммита БРИКС, российский лидер назвал его одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

    На пресс-конференции по итогам мероприятия Путин подчеркнул, что саммит стал кульминацией председательства России в объединении, передает ТАСС.

    «Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», – сказал президент России.

    «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – добавил глава государства.

    По его словам, новые участники объединения увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов: «Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».

    Президент России напомнил, что непосредственно в работе казанского саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. «Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Министр иностранных дел ОАЭ подчеркнул, что российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

    Коментарии (2)
    Главное
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    Роскомнадзор решил заблокировать 4,5 млн сим-карт иностранцев
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    Захарова: Польским дипломатам нужно готовиться к отъезду из России
    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий
    Роспотребнадзор приостановил работу производителя зефира «Сокол»

    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки

    На проходящем в Казани саммите БРИКС обсудили создание зерновой биржи БРИКС. Сейчас все рычаги управления ценами на зерно находятся в руках США и Франции. И если почти сто лет назад, когда эти правила формировались, это было логично, то теперь США и Франция колоссально отстают от стран БРИКС, которые вместе занимают почти половину зернового рынка. Пора избавляться от совершенно ненужной зависимости от западных бирж. Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС возвращает миру свободную торговлю

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, которая обозначает цели на долгосрочную перспективу. Лишь один пункт документа посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Как отмечают эксперты, БРИКС в отличие от G7 или G20 сосредоточена не на политических задачах отдельных игроков, а работает над экономическим развитием всех стран объединения и создает инструменты для равноправной международной торговли. Подробности

    Перейти в раздел

    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Против кровавых планов киевского режима восстанут женщины

    Разговоры о том, что необходимо снижать возраст мобилизации на Украине, дошли до упоминания 14-летних детей. Казалось бы, и западные кураторы Украины, и сам киевский режим должны быть заинтересованы в отправке на фронт всех, кто способен держать оружие, в том числе несовершеннолетних. Однако на этом пути есть целый ряд препятствий, и одно из них выглядит непреодолимым. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............