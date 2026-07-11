Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

  • Новость часаМеждугородний автобус с пассажирами съехал в кювет в Татарстане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Алкоголики признаны стратегической проблемой Эстонии
    Патрушев рассказал о сорванной США совместной операции ЦРУ и ФСБ по бен Ладену
    FT сообщила о риске роста мировых цен после запрета России на экспорт дизеля
    Табачным компаниям запретят в России скрывать состав сигарет
    Захарова: Москва не простит осквернения советских могил в Нидерландах
    Минобороны Румынии заявило об уничтожении пяти морских дронов
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области
    Авиаударом разрушено здание одного из силовых ведомств Украины в Запорожье
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    15 комментариев
    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня

    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

    Комментарии (42)
    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

    Комментарии (41)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Десантники сорвали атаку боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Российские военные разгромили боевых роботов ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские десантники успешно отразили нападение украинских наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметами, в Запорожской области.

    Операторы ударных беспилотников Ивановского соединения ВДВ пресекли попытку прорыва роботов противника на Ореховском направлении, пишет «Российская газета». Как уточнили в Министерстве обороны, боевую задачу выполнили расчеты дронов 299-го гвардейского парашютно-десантного полка.

    Воздушная разведка своевременно обнаружила движение роботизированных платформ к передовым позициям российских войск. Два украинских комплекса продвигались вдоль лесопосадки, ведя прицельный огонь по десантникам.

    Получив данные о координатах целей от разведчиков, операторы ударных беспилотников оперативно нанесли точные удары. В результате слаженных действий наземные роботы противника были полностью уничтожены.

    Ранее операторы ударных беспилотников группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника под Ореховом.

    В прошлом месяце российские военные ликвидировали наземные робототехнические комплексы украинских формирований на донбасском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское руководство обсуждает частичную замену личного состава на линии боевого соприкосновения боевыми роботами.

    Комментарии (3)
    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (8)
    10 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»

    Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

    В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У»
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

    На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо - 2026» в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе «Альбатрос-У». Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

    «Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО», - рассказал ТАСС представитель компании ООО «Альбатрос». По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

    «Дрон экспо - 2026» проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер «Ночная ведьма».

    В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон «Штурмовик». Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс «Альбатрос М5».

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 07:08 • Новости дня
    Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов

    Боец ВС России Лебедь раскрыл тактику новых украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.

    Украинские беспилотники Hornet и «Марсианин» стараются заходить на цель с тыла, однако российские военные знают методы борьбы с ними, передает РИА «Новости». Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении Василевки в ДНР.

    По словам военнослужащего, новые аппараты появились у противника недавно, но бойцы его подразделения уже сбили несколько таких дронов. «Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл», – отметил боец в видео, опубликованном Минобороны России.

    Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Василевки 4 июля. Населенный пункт перешел под контроль десантников гвардейского Торуньского полка Псковского соединения ВДВ и военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады.

    Штурмовые группы проникали в укрепленный район противника малыми отрядами по два-три человека, координируя действия с помощью беспилотной авиации. По позициям украинских войск наносились массированные удары артиллерией, дронами и фугасными авиабомбами, после чего десантники зачистили каждый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пулеметчик группировки «Центр» показал фрагменты сбитого американского беспилотника «Марсианин».

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять дронам «Хорнет» при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие морской пехоты на Добропольском направлении ликвидировали за сутки сразу 12 таких аппаратов.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    В США признали полную неэффективность систем Patriot против России

    Экс-помощник главы Пентагона Фриман счел системы Patriot бесполезными для Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство ракет для которых США могут предоставить Киеву, уже показали свою неэффективность в противодействии российскому оружию, заявил отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

    Отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США Час Фриман раскритиковал идею поставок зенитных технологий, передает РИА «Новости».

    Накануне глава Белого дома допустил возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск ракет-перехватчиков. Предполагалось, что местный военно-промышленный комплекс сможет быстро освоить сборку боеприпасов.

    Однако эксперт выразил серьезные сомнения в целесообразности таких шагов. «Может системы Patriot и могут помочь украинскому моральному духу, но у них явно невпечатляющий послужной список, если речь идет о противодействии российским... ракетам», – сказал Фриман.

    Кроме того, остается неясным вопрос передачи интеллектуальной собственности. Компании RTX и Lockheed Martin, выступающие разработчиками вооружения, пока не озвучили готовность делиться секретными технологиями на приемлемых условиях.

    Российские власти неоднократно подчеркивали опасность подобной эскалации. Позиция Москвы заключается в том, что поставки западного оружия на Украину лишь отдаляют мирное урегулирование и делают любые военные грузы законной целью для ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США озвучил решение о передаче Киеву лицензии на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Журналисты издания Responsible Statecraft назвали подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Эксперты Bloomberg указали на необходимость многолетних сроков для организации выпуска перехватчиков.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 06:17 • Новости дня
    Болгария отвергла три пункта нового пакета санкций ЕС

    Болгария выступила против санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла и Алекперова

    Tекст: Антон Антонов

    Болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов, по которым страна не намерена поддерживать очередной антироссийский санкционный пакет Евросоюза, следует из заявления правительственной пресс-службы.

    Первым пунктом являются ограничения против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА «Новости» со ссылкой на BTA.

    Вторым возражением власти Болгарии обозначили возможное внесение в санкционный перечень основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

    Третий пункт касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.

    При формировании позиции, как отмечено в заявлении, учитывались анализы и мнения всех компетентных национальных органов. Подчеркивается, что такая работа велась для максимального учета интересов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций.

    Глава правительства назвал ограничения против патриарха Кирилла и Алекперова выстрелом себе в ногу.

    Власти Италии поддержали позицию Софии по защите предстоятеля Русской православной церкви.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    В Казани представили сверхзащищенный от ветра беспилотник «Одуванчик-3»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик-3», способный сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми-8, показали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» в Казани.

    Разработку представили на форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026», передает ТАСС. Аппарат отличается высокой устойчивостью благодаря соосному расположению винтов.

    «Особенность данной модели в соосном расположении винтов. У беспилотника данной схемы есть только одна точка опоры. Это дает ему большую ветроустойчивость и минимизирует его зависимость от ливневых осадков. Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 м/с, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что «Одуванчик» сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 м/с. Натурные испытания мы проводили совместно с вертолетом Ми-8, и в струе воздушного потока от него БПЛА нормально взлетел и работал. Хотя стоящую сзади палатку сдуло порывом от вертолета», – рассказал заместитель генерального директора компании АО «Атри» Руслан Ляпин.

    По словам представителя компании, дрон предназначен для комплексного наблюдения за лесами, фиксации возгораний и незаконных вырубок. Оснащение тепловизором позволяет использовать аппарат для поиска заблудившихся людей. Выставка проходит с 8 по 10 июля в международном центре «Казань Экспо» с участием более 200 компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо-2026» в Казани разработчики представили новейшую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».

    На этом же мероприятии специалисты продемонстрировали гибридный разведывательный аппарат самолетного типа «Сова-55».

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» презентовала уникальный дрон-перехватчик «Малютка» с функцией автоматического захвата цели.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В Казани представили боевой гексакоптер «Ночная ведьма»

    Tекст: Мария Иванова

    На международной выставке беспилотных систем в столице Татарстана продемонстрирован новый аппарат «Ночная ведьма», способный выполнять боевые и логистические задачи на значительных расстояниях.

    Группа компаний «Гроза» продемонстрировала боевой гексакоптер «Ночная ведьма» на выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в Казани, передает ТАСС.

    Радиус применения аппарата при транспортировке груза массой 10 кг достигает 20 км.

    «Основной наш флагман – это гексакоптер «Ночная ведьма». Он используется как для воздушного минирования, так и для бомбардировки позиций противника. Кроме того, его можно использовать для доставки провизии в труднодоступные места», – рассказал представитель разработчика.

    По словам собеседника агентства, с максимальной нагрузкой в 15 кг дрон может пролететь семь километров и находиться в воздухе до 20 минут. При оптимальной нагрузке в 10 кг время полета увеличивается до 45 минут.

    Выставка «Дрон экспо – 2026» проходит с 8 по 10 июля на площадке «Казань экспо». В мероприятии участвуют более 200 компаний из свыше 20 стран, представляющих новейшие разработки в сфере беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний «Гроза» представила на казанской выставке разведывательный беспилотник «Сова-55». Разработчики также показали на этом форуме ветроустойчивый аппарат «Одуванчик-3».

    Российские военные уже применяют ударные дроны «Ночная ведьма» в связке с разведывательным комплексом «Сова».

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 13:01 • Новости дня
    Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана

    Российские штурмовые отряды развили наступление западнее Красного Лимана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения закрепления провели разминирование территории и социально значимых объектов в освобожденном населенном пункте ДНР Красный Лиман, сообщает Минобороны.

    Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии продолжили продвижение в западном направлении от Красного Лимана, сообщает Минобороны.

    В течение минувшей недели российские подразделения закрепления 25-й армии осуществляли поиск и ликвидацию одиночных украинских боевиков. Также проводилось разминирование городской инфраструктуры.

    За прошедшие семь дней потери Вооруженных сил Украины на данном участке фронта составили свыше 110 военнослужащих. Кроме того, противник потерял шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разрушила переправу ВСУ через реку Северский Донец.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали до 20 украинских военнослужащих в Красном Лимане. А штурмовые отряды 25-й армии приступили к стадии разминирования данного населенного пункта.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 22:25 • Новости дня
    Бабиш напомнил Европе, куда следовало бы направить деньги вместо Украины

    Бабиш напомнил Европе о собственной системе ПРО

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейским странам целесообразнее было бы инвестировать в собственную противоракетную оборону, а не продолжать бесконечное финансирование украинской армии, закупая для нее иностранное вооружение, заявил газете Mlada fronta DNES чешский премьер Андрей Бабиш.

    «Думаю, что вместо того, чтобы Европа делала очередные транши Украине, лучше бы использовала деньги для того, чтобы создать собственную систему обороны против баллистических ракет. Вопрос об этом я хочу поднять на следующем заседании европейских лидеров», – передает слова Бабиша РИА «Новости».

    Он отметил бессмысленность обсуждения обязательств перед НАТО по выделению 2% ВВП на оборону без конкретного понимания целей этих трат. Бабиш напомнил, что Чехия не достигла этого показателя в прошлом году и, вероятно, не сможет выполнить норматив в текущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите НАТО в Анкаре Бабиш подчеркнул, что Прага не станет участвовать в ежегодном выделении 70 млрд евро на закупку вооружений для Киева. Взнос Чехии в программу PURL для финансирования американской военной техники Украине будет небольшим и одноразовым.



    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе опустилась до 584 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,4% до 584 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    К утру пятницы стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась на 1,4%, опустившись до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе в пятницу утром перешли к снижению, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего европейского газораспределительного хаба в Нидерландах, стартовали около 580,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2% ниже уровня закрытия. К 8.59 мск цена достигала 584,1 доллара, показывая падение на 1,4% относительно расчетной цены предыдущего дня в 592,2 доллара.

    В четверг президент США заявил, что представители Ирана недавно выходили на контакт с Вашингтоном и заинтересованы в заключении сделки. Накануне он также отметил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует и в переговорах с Тегераном «больше нет смысла». После этих заявлений нефть марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, прибавив около 6%, а котировки европейского газа подскакивали максимум до 584,6 доллара за тысячу кубометров, что соответствовало росту на 6,2%.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального уровня за время конфликта в 853,7 доллара за тыс. кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший производитель СПГ Катар резко сократил выпуск. В результате средняя биржевая цена газа в марте подскочила почти на 60% по сравнению с февралем.

    В дальнейшем динамика смягчилась: в апреле средние цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом нынешний уровень остается значительно ниже пиков 2021–2022 годов, когда на европейских газовых хабах фиксировались устойчиво рекордные значения. Абсолютного исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись до 585,5 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,2%.

    Утром в четверг котировки на газ в Европе на лондонской бирже ICE снижались до 568 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений США об Иране.

    Накануне европейские газовые фьючерсы на ICE резко выросли более чем на 5% и превысили отметку в 580 долларов за тысячу кубометров после заявления американского лидера о прекращении перемирия с Тегераном.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Российские Су-34 авиабомбами разгромили переправу ВСУ в Донбассе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипажи отечественных истребителей-бомбардировщиков поразили логистический узел и пункты дислокации украинских войск, применив современные тяжелые боеприпасы с модулями планирования.

    Воздушно-космические силы нанесли точный удар по логистике и позициям противника. Для атаки применялись боевые самолеты Су-34, оснащенные тяжелыми снарядами, сообщает Минобороны.

    В оборонном ведомстве раскрыли подробности успешной операции. «Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

    Кроме того, еще четыре аналогичных боеприпаса поразили место временного размещения личного состава 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии в селе Захаровка Харьковской области. Также мощный авиаудар полностью уничтожил вражеский пункт управления беспилотниками в лесополосе около харьковского поселка Рубленое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

    1 июля российская авиация атаковала военные объекты украинской армии в Донецкой народной республике. А в конце июня экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили насыпной мост в районе населенного пункта Маяки.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Евродипломаты признали риск срыва принятия нового пакета санкций против России

    Euractiv сообщил о риске отклонения 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Новый пакет антироссийских ограничений может не получить одобрения, поскольку европейские страны исключают из него наиболее жесткие меры, отмечает Euractiv.

    Европейский союз допускает вероятность того, что новые ограничения против Москвы не будут согласованы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал принятие двадцать первого пакета антироссийских санкций 13 июля.

    Однако сейчас ситуация изменилась. «Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен», – цитирует издание своего источника.

    Представители стран Евросоюза пытаются достичь компромисса, чтобы передать документ министрам иностранных дел в понедельник. При этом в ходе обсуждений предлагаемый пакет мер в значительной степени лишается своих самых жестких составляющих.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с усиливающимся давлением. Российские власти отмечали неэффективность ограничений и указывали на то, что западным политикам не хватает смелости признать провал санкционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций в случае ущерба интересам страны.

    МИД Китая предупредил о готовности защитить национальные компании, которые ЕС намерен включить в 21-й пакет антироссийских ограничений.

    В июне европейские источники в беседе с Politico сообщили о параллельной разработке более широкого 21-го санкционного пакета с ожидаемым утверждением летом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вучич определился со сроками ухода в отставку
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки
    В Грузии задержан получавший c Украины задания диверсант
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением
    Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в разбитый иллюминатор
    Москвичи назвали оптимальный возраст для рождения детей

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

    Французская пресса называет «историческим» прошедший на текущей неделе визит президента страны Эммануэля Макрона в Сирию. И действительно, между Парижем и Дамаском подписаны десятки крупнейших соглашений. В чем их основной смысл и почему перед нами новая попытка Франции утолить свои колониальные аппетиты на Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации