Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Беспилотник «Альбатрос М5» поступил в Российскую армию
Новейший беспилотный комплекс «Альбатрос М5» начал поступать на вооружение Российской армии для выполнения задач по разведке, корректировке и наведению.
Этот аппарат самолетного типа имеет размах крыла более трех метров и может находиться в воздухе около четырех с половиной часов в зависимости от погодных условий и полезной нагрузки, передают «Известия» со ссылкой на разработчиков. Радиус его действия составляет около 60 км, а максимальная скорость достигает 110 км/ч.
Беспилотник предназначен для различных задач, включая разведку, корректировку, наведение и подтверждение поражения цели. Представители компании отметили, что на «Альбатрос М5» возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. При необходимости аппарат может быть оснащен газоанализаторами, мультиспектральными камерами и другими приборами, доступными на рынке.
Запуск дрона осуществляется с помощью пневматической или обычной катапульты, а посадка – с использованием парашюта. По данным компании «Альбатрос», около 60% комплектующих для «Альбатрос М5» произведено в России. Программное обеспечение также полностью разработано отечественными специалистами. Беспилотник уже активно используется в приграничных зонах и на определенных направлениях в зоне специальной военной операции.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения.