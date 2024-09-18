Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

Tекст: Валерия Городецкая

«У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.