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    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд РФ на урегулирование кризиса на Украине
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня

    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 15:49 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».

    Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

    «Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.

    Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.

    Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».

    Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.

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    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    СК: При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались, сообщило столичное ГСУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, несколько десятков человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города.

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    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    18 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    Совет по развитию ВМФ занялся укреплением обороноспособности России

    Tекст: Константин Сергеев

    Проекты решений президента или правительства по укреплению обороноспособности России в Мировом океане будет готовить Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота. Этот орган входит в состав Морской коллегии.

    Помощник президента Николай Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии, утвердил состав и положения советов коллегии.

    «Утверждено положение, по которому Совет по стратегическому развитию ВМФ занимается анализом состояния и тенденций стратегического развития флота, прогнозированием, выявлением и оценкой угроз», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат Патрушева.

    Также члены совета готовят предложения и рекомендации Морской коллегии по вопросам стратегического развития ВМФ, включая эффективную военно-техническую политику, обеспечение координации деятельности органов госвласти.

    Ранее 15 августа помощник президента Николай Патрушев заявил о разработке новой стратегии развития ВМФ.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    Российские Т-90 признали самыми боеспособными танками

    Боуз: Т-90 стали самыми закаленными в боях танками в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танки Т-90 получили признание как самые закаленные в боях благодаря улучшениям и опыту экипажей в современных условиях. Такую оценку дал ирландский журналист Чей Боуз.

    По его словам, российские танки Т-90 завоевали статус самых закаленных в боях в мире, так как за последние два года эти танки прошли значительные улучшения, адаптируясь к условиям современных боевых действий, передает РИА «Новости».

    Экипажи, управляющие Т-90, получили бесценный опыт, что делает их более эффективными в реальных боевых ситуациях.

    Боуз отметил, что накопленный опыт и модернизация позволили Т-90 стать лидерами в своей категории. Он подчеркнул, что эта бронетехника теперь способна демонстрировать впечатляющую эффективность в самых различных условиях. По его мнению, именно совокупность технических улучшений и боевого опыта экипажей делает Т-90 непревзойденными на поле боя.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

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    18 сентября 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин передал привет из Бразилии участницам Евразийского женского форума

    Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

    «Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», – обратился Путин к собравшимся в Таврическом дворце. Выступая на форуме, глава Российского государства затронул тему взаимодействия стран по различным вопросам. Участницы встречи поблагодарили президента аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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