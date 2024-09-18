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    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 19:22 • Новости дня

    Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС призвал их работать с абсолютной отдачей, защищать интересы людей.

    «Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей – каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    В среду Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года в военном ведомстве указывали, что до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии внешними угрозами

    Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин решил нарастить численность российских Вооруженных сил, поскольку страна сталкивается с большим числом угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это вызвано количеством угроз, которые существуют для страны по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных», – цитирует Пескова ТАСС.

    Подобная ситуация требует соответствующих мер, пояснил он.

    Напомним, в понедельник президент подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    16 сентября 2024, 14:56 • Новости дня
    Попова: Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам в России вырос на 15%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как сказала Попова в докладе президенту Владимиру Путину, на 15% вырос уровень доверия к мерам санитарно-эпидемиологического характера – и это результат, который будет развиваться дальше, передает РИА «Новости».

    Она отметила создание единой информационно-аналитической системы, куда поступают данные о зафиксированных случаях инфекционных заболеваний «Мы теперь буквально в течение нескольких секунд получаем информацию о каждом случае инфекционного заболевания», – указала Попова.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Анной Поповой заявил, что Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия.

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    18 сентября 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин передал привет из Бразилии участницам Евразийского женского форума

    Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

    «Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», – обратился Путин к собравшимся в Таврическом дворце. Выступая на форуме, глава Российского государства затронул тему взаимодействия стран по различным вопросам. Участницы встречи поблагодарили президента аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    16 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Роспотребнадзора

    Песков: Путин сегодня встретится в Кремле с главой Роспотребнадзора Поповой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проведет в понедельник в Кремле встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. О графике главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин работает в Кремле. Накануне у работников Роспотребнадзора был профессиональный праздник, по этому случаю у президента будет с докладом Анна Попова, передает ТАСС.

    «Другие контакты носят сугубо рабочий закрытый характер», – добавил Песков.

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    16 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин оценил работу Роспотребнадзора

    Путин на встрече с главой Роспотребназдора Поповой оценил работу ведомства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор оказался на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулась Россия, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ведомства Анной Поповой.

    Российский лидер также поздравил Попову с профессиональным праздником – Днем работников санитарно-эпидемиологических служб, который отмечается в России с 1922 года 15 сентября, передает ТАСС.

    «У вас профессиональный праздник, я вас поздравляю, – сказал Путин. – В последние годы на вашу долю, долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания – вместе со всей страной, конечно». «Вы оказались на высоте, чего желаю вам и в будущем», – добавил он.

    Попова рассказала главе государства о росте доли вирусов среди инфекций, на что Путин поинтересовался, почему это происходит. Глава Роспотребнадзора пояснила, что люди стали больше общаться и чаще есть в общепите.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с главой Роспотребнадзора.

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    17 сентября 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков: Путин и Попова не обсуждали введение масочного режима в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не говорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой о возможном возвращении масочного режима из-за роста заболеваемости ОРВИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин и Попова не обсуждали вопрос о введении масочного режима в стране, сказал Песков, передает ТАСС.

    В ходе беседы они не обсуждали возможные эпидемии и пандемии, добавил он.

    Встреча проходила 16 сентября, глава Роспотребнадзора сообщала президенту о мерах обеспечения эпидемиологической безопасности в России. Попова в ходе доклада отмечала, что уровень доверия к санитарно-эпидемиологическим мерам вырос на 15%.

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    17 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Пескова спросили, будет ли Путин вакцинироваться от гриппа

    Песков: Специалисты решат, будет ли Путин вакцинироваться от гриппа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рекомендации специалистов станут решающим фактором в вопросе вакцинации президента Владимира Путина от гриппа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не может прямо ответить на вопрос о возможной вакцинации Путина на фоне сезонного роста заболеваемости гриппом, передает ТАСС.

    «Это все-таки личная информация. Будет зависеть от рекомендаций специалистов», – пояснил представитель Кремля.

    В июне Песков пояснял, что вокруг президента остается ряд эпидемиологических ограничений, чтобы уберечь его от болезней.

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    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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