Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

Tекст: Олег Исайченко

«Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

«В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

«Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

«Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.