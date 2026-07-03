Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
Путин поздравил Республику Алтай с 35-летием образования
Президент России Владимир Путин поздравил Республику Алтай с 35-летием и 270-летием вхождения алтайского народа в состав страны, назвав эти даты важнейшими вехами в судьбе местных жителей.
Российский лидер направил праздничную телеграмму жителям и руководителю региона Андрею Турчаку, сообщается на сайте Кремля.
«Поздравляю вас со знаменательными датами – 35-летием образования Республики Алтай и 270-летием добровольного вхождения алтайского народа в состав России», – говорится в обращении.
Владимир Путин подчеркнул, что эти исторические события помогли сберечь духовные богатства родной земли. Он обратил внимание на привлечение инвестиций, реализацию проектов в сельском хозяйстве и совершенствование инфраструктуры.
Также растут темпы строительства и создаются новые рабочие места. Особое значение придается поддержке туристической отрасли, славящейся уникальной природой и возможностями для отдыха. Президент отметил бережное отношение местных жителей к обычаям предков и пожелал им дальнейших успехов на благо всей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай.
В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к этому региону.
Летом 2024 года глава государства предложил Андрею Турчаку должность руководителя республики.