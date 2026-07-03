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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

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    3 июля 2026, 12:43 • Новости дня

    Путин поздравил Республику Алтай с 35-летием образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил Республику Алтай с 35-летием и 270-летием вхождения алтайского народа в состав страны, назвав эти даты важнейшими вехами в судьбе местных жителей.

    Российский лидер направил праздничную телеграмму жителям и руководителю региона Андрею Турчаку, сообщается на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас со знаменательными датами – 35-летием образования Республики Алтай и 270-летием добровольного вхождения алтайского народа в состав России», – говорится в обращении.

    Владимир Путин подчеркнул, что эти исторические события помогли сберечь духовные богатства родной земли. Он обратил внимание на привлечение инвестиций, реализацию проектов в сельском хозяйстве и совершенствование инфраструктуры.

    Также растут темпы строительства и создаются новые рабочие места. Особое значение придается поддержке туристической отрасли, славящейся уникальной природой и возможностями для отдыха. Президент отметил бережное отношение местных жителей к обычаям предков и пожелал им дальнейших успехов на благо всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к этому региону.

    Летом 2024 года глава государства предложил Андрею Турчаку должность руководителя республики.

    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    1 июля 2026, 08:06 • Новости дня
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    @ spain.mid.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

    Школьница Люсия получила подарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.

    Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.

    На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.

    В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    2 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Глава Генштаба доложил Путину о массированном ударе по военным объектам в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежедневного доклада начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента Владимира Путина о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», – сказал Дмитрий Песков, передает РИА «Новости»

    Представитель Кремля уточнил, что личной встречи главы государства с Герасимовым в четверг не было. По его словам, доклад о ходе ударов и их результатах был сделан президенту по телефону.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что контакты Путина с начальником Генштаба по ситуации на Украине проходят практически ежедневно. Он отметил, что такие встречи и обсуждения, как правило, не показываются по телевидению и остаются вне публичного поля.

    В ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ответных ударов Вооруженных сил России по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Песков заявил о системных ударах российских войск по военной инфраструктуре Киева и других украинских городов в ответ на действия киевского режима.

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    30 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Хинштейн: Запуск Курской АЭС обеспечил Россию большим запасом доступной энергии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подключение первого энергоблока Курской АЭС к единой энергосистеме страны позволило создать значительный запас доступного электричества, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы атомной генерации, говорится на сайте Кремля.

    «В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2.

    Перед этим Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности данного объекта к работе.

    В прошлом году президент России Владимир Путин лично осмотрел стройплощадку этой станции в Курчатове.

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    30 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики, а также обменялись мнениями по региональной повестке.

    Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. В центре внимания находилась реализация взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, договоренности о которых были достигнуты во время визита российского лидера в Казахстан в мае текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.

    Кроме того, политики затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки. В ходе беседы Токаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными двусторонние переговоры в узком формате.

    Глава российского государства завершил свою поездку в соседнюю республику 29 мая.

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    30 июня 2026, 23:35 • Новости дня
    Асафов: «Единая Россия» укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО
    Асафов: «Единая Россия» укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» последовательно укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО, создавая для них условия для перехода от военной службы к политической деятельности. На выборах кандидаты-ветераны смогут найти своего избирателя, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Высшая партийная школа «Единой России» анонсировала старт второго потока обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Единая Россия» последовательно выполняет задачу, поставленную президентом: создавать условия, чтобы ветераны СВО могли продолжить служение стране уже в гражданской сфере – в политике, государственном и муниципальном управлении. Партия уделяет этому направлению особое внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Ветеранам, участвующим в выборах в Госдуму, оказывается всесторонняя поддержка. Они проходят обучение в Высшей партийной школе, а в рамках предварительного голосования для них были предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это вполне закономерно: как и любому человеку, впервые приходящему в политику, им необходимо освоить новые инструменты работы», – отметил он.

    Собеседник напомнил, что военная служба формирует уникальный набор качеств – ответственность, дисциплину, способность принимать решения в сложной обстановке и работать в команде. Но политическая деятельность требует и других компетенций: публичной коммуникации, взаимодействия с избирателями, понимания законодательного процесса и устройства системы государственного управления. «На развитие этих навыков и направлена программа Высшей партийной школы. По своей логике она во многом сопоставима с президентским кадровым проектом «Время героев», – пояснил эксперт.

    «При этом речь не идет о том, чтобы изменить этих людей или подстроить их под партийные стандарты.

    Задача обучения – помочь им раскрыть свой потенциал и дать инструменты, которые позволят максимально эффективно реализовать накопленный жизненный и управленческий опыт уже в новой сфере деятельности», – добавил собеседник.

    «Практика показывает, что ветераны очень быстро осваивают новые форматы работы. Во многом этому способствует армейская дисциплина, высокая мотивация и привычка постоянно учиться. Поэтому переход от военной службы к публичной политике для многих из них становится вполне органичным», – считает Асафов.

    «Таким образом, «Единая Россия» последовательно укрепляет свой законодательный корпус ветеранами СВО. Но речь идет не просто о кадровом обновлении – партия создает условия, чтобы люди, доказавшие свою преданность стране на передовой, могли реализовать себя и в законотворческой работе. И кандидаты-ветераны совершенно точно найдут своего избирателя», – заключил Асафов.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» открывает второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации.

    Ранее президент Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства подчеркнул, что ветераны являются «подлинной элитой России», поэтому важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

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    30 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Хинштейн доложил Путину об инвестиционном рывке Курской области

    Курская область вошла в тройку лидеров Центрального округа по объему инвестиций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О социально-экономических успехах Курской области сообщил президенту Владимиру Путину губернатор Александр Хинштейн, отметив рост инвестиций и вхождение региона в тройку лидеров Центрального округа.

    Во время рабочей встречи в Кремле Владимир Путин отметил улучшение промышленной динамики и инвестиционной активности в Курской области, передает сайт Кремль.

    Президент отметил: «Я смотрю, промышленное производство подрастает и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно: и в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли».

    Александр Хинштейн подтвердил, что, несмотря на сложную ситуацию и снижение по ряду показателей, в регионе наметились «очень хорошие, позитивные тенденции». По его словам, растет инвестиционная привлекательность области.

    Губернатор сообщил, что по итогам первого квартала Курская область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа после Москвы и Подмосковья. Объём инвестиций составил почти 55 млрд рублей. На Петербургском форуме в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении отбора трех районов Курской области для создания свободной экономической зоны.

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    2 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин поддержал обращение главы Калининградской области по топливу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал обращение главы Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», – рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, российский лидер одобрил просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для калининградцев, что является традиционной формой поддержки.

    Также Путин поддержал инициативу о закупке дополнительных паромов для региона. Все эти вопросы будут прорабатываться согласно поручениям президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства одобрил продление программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.

    Губернатор региона Алексей Беспрозванных анонсировал полный отказ от федеральных дотаций к 2028 году.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность возникновения затруднений в морском снабжении этого субъекта.

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    2 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Калининградской области Беспрозванных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Беспрозванных выступит с докладом по Калининградской области, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Кремль сообщит об итогах встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Калининградской области пригласил главу государства на празднование 80-летия образования региона.

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    2 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин одобрил продление программы развития Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил идею увеличить срок действия программы развития Калининградской области.

    Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в Max после рабочей встречи с главой государства в Москве.

    «Доложил о текущей ситуации в регионе, по всем вопросам получил поддержку. В том числе президент поддержал продление госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» до 2036 года», – отметил глава региона.

    Губернатор добавил, что благодаря особым условиям регион получает серьезное финансирование масштабных проектов. За последние 12 лет область получила более 415 млрд рублей на возведение поликлиник, школ, спортивных объектов и театра эстрады в Светлогорске.

    Политик также подчеркнул огромный вклад инициативы в улучшение логистики, транспортной инфраструктуры и энергетической безопасности. Начиная с 2014 года в области успешно реализовали 220 проектов.

    Напомним, глава государства высоко оценил социально-экономические успехи Калининградской области.

    Беспрозванных пообещал полностью отказаться от федеральных дотаций к 2028 году.

    Днем ранее российский лидер обсудил вопросы развития этого субъекта с постоянными членами Совета безопасности.

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    3 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в честь Дня независимости Белоруссии.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь», – отмечается в тексте послания, передает РИА «Новости».

    Глава российского государства подчеркнул способность двух стран справиться с любыми трудностями.

    «Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан», – говорится в тексте.

    В конце июня лидеры двух стран обсудили повестку Союзного государства на Валдае. Российский президент назвал этот формат интеграции прочным фундаментом для сотрудничества.

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    2 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин высоко оценил социально-экономические успехи Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных отметил серьезные успехи региона в социально-экономическом развитии.

    «Хочу отметить, что благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В среду Беспрозванных принял участие в совещании Совета безопасности, посвященном вопросам развития региона.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в четверг губернатор отдельно доложил главе государства по конкретным вопросам.

    Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Беспрозванных состоялась в марте этого года. Тогда обсуждались социально-экономические показатели региона и меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

    Ранее Путин обсудил вопросы социально-экономического развития этого региона с постоянными членами Совета безопасности.

    В марте этого года Беспрозванных пригласил российского лидера на празднование 80-летия образования области.

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    2 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и жителей с 80-летием образования региона.

    Юбилей будет отмечаться 4 июля, передает РИА «Новости».

    «Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета безопасности, на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Сейчас, в преддверии юбилея, 80-летия образования Калининградской области, хочу поздравить вас и всех калининградцев с этой датой», – сказал российский лидер. Президент также пожелал жителям региона благополучия и дальнейших успехов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу президента с губернатором Калининградской области.

    Накануне Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам развития данного региона.

    В марте глава субъекта пригласил главу государства на празднование 80-летия образования области.

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    3 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ВТБ Костиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести в пятницу встречу с руководителем ВТБ Андреем Костиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Костин доложит Путину о поквартальных итогах деятельности банка ВТБ, уточнил Песков, передает РИА «Новости».

    «(Банк ВТБ) выполняет очень много важных задач. Важных с точки зрения всей экономики страны, поэтому президент традиционно проводит эти встречи, что называется, делает сверку часов с руководителем банка», – пояснил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступили в силу в июле 2026 года: что изменилось для россиян с 1 июля

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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