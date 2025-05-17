Путин поручил подготовить предложения по развитию туризма в Арктике

Путин поручил создать туристические кластеры и инфраструктуру в Арктике

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с властями регионов представить предложения по развитию туристических кластеров в Арктике и обеспечению их необходимой инфраструктурой, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Особое внимание, согласно поручению, будет уделено территориям Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей.

В документе отмечается, что доклад по реализации поручения должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года.

Кроме того, правительство получило задание рассмотреть создание федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Мурманской области в период с 2026 по 2030 годы. В перечне поручений также предусмотрено рассмотрение мероприятий по повышению надежности электросетей Мурманской области с возможной реализацией в период с 2026 по 2035 годы.

Ранее Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.

Путин на Международном арктическом форуме предложил развивать арктический туризм и включить Белое море в проект по обустройству туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше туристов и улучшить транспортную доступность региона.