Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Путин поручил подготовить предложения по развитию туризма в Арктике
Путин поручил создать туристические кластеры и инфраструктуру в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до июля 2025 года предложения по формированию туристических кластеров на арктических территориях России.
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с властями регионов представить предложения по развитию туристических кластеров в Арктике и обеспечению их необходимой инфраструктурой, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Особое внимание, согласно поручению, будет уделено территориям Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей.
В документе отмечается, что доклад по реализации поручения должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года.
Кроме того, правительство получило задание рассмотреть создание федерального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Мурманской области в период с 2026 по 2030 годы. В перечне поручений также предусмотрено рассмотрение мероприятий по повышению надежности электросетей Мурманской области с возможной реализацией в период с 2026 по 2035 годы.
Ранее Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.
Путин на Международном арктическом форуме предложил развивать арктический туризм и включить Белое море в проект по обустройству туристической инфраструктуры, чтобы привлечь больше туристов и улучшить транспортную доступность региона.