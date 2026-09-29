Лавров поспорил с журналистом Би-би-си Розенбергом о гибридной войне

Tекст: Ольга Иванова

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров вступил в дискуссию с корреспондентом Би-би-си Стивом Розенбергом на полях заседания клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Журналист поинтересовался, признает ли Москва ведение гибридной скрытой войны против европейских государств.

«Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, а потом по нам стреляют? Это вы имеете в виду гибридную?» – спросил министр в ответ на реплику собеседника.

По словам руководителя дипломатического ведомства, нет сомнений в том, что Европа ведет войну против России, поставляя оружие для ударов. В ответ на обвинения в применении Москвой грубой силы он напомнил о действиях западных стран в Венесуэле, подрыве газопроводов «Северный поток» и убийстве иранского руководства.

В завершение беседы дипломат подчеркнул, что российская сторона использует силу исключительно для подавления прямой угрозы. Он отметил, что эту угрозу представляет инфраструктура, которую поддерживает Запад для ведения боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в ведении европейскими государствами боевых действий против российской стороны.

Несколькими днями ранее глава ведомства рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с Европой.

В середине сентября дипломат сообщил о целенаправленном нагнетании антироссийских настроений западными элитами.