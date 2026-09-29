У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Неизвестные захватили связанный с Коломойским морской терминал под Одессой
Группа неизвестных лиц силой установила контроль над морским терминалом «Бориваж» в Одесской области, который связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), пишут украинские СМИ.
В Одесской области произошел силовой захват морского перевалочно-складского комплекса «Бориваж», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Утром во вторник группа людей проникла на территорию зернового терминала и установила над ним фактический контроль.
Ранее этот объект находился под управлением структур, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым.
В настоящее время судьба перевалочного комплекса решается в судебном порядке. В частности, инстанции рассматривают вопрос о законности передачи терминала «Бориваж» в уставный капитал компании «Агротерминал Логистик».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска уничтожили причальный терминал в порту Измаила.
В начале августа ВС России поразили у Одессы и Николаева сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для украинской армии.
В прошлом году американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ