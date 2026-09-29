Неизвестные захватили связанный с Коломойским морской терминал под Одессой

Tекст: Валерия Городецкая

В Одесской области произошел силовой захват морского перевалочно-складского комплекса «Бориваж», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Утром во вторник группа людей проникла на территорию зернового терминала и установила над ним фактический контроль.

Ранее этот объект находился под управлением структур, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым.

В настоящее время судьба перевалочного комплекса решается в судебном порядке. В частности, инстанции рассматривают вопрос о законности передачи терминала «Бориваж» в уставный капитал компании «Агротерминал Логистик».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска уничтожили причальный терминал в порту Измаила.

В начале августа ВС России поразили у Одессы и Николаева сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для украинской армии.

В прошлом году американские фонды взяли под контроль одесский зерновой терминал.