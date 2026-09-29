Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Украины разрешило компании «Укрзализныця» приобретать подержанные локомотивы и запчасти к ним без проведения тендеров до марта 2027 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте украинского кабинета министров, пишет РИА «Новости».

Изменения затрагивают правила публичных закупок товаров и услуг. «Закупки АО «Укрзализныця» до 24 марта 2027 года железнодорожного тягового подвижного состава, в том числе бывшего в употреблении (в том числе с комплектом запасных частей к нему), услуг по аренде такого подвижного состава, а также услуг, связанных с приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением такого подвижного состава осуществляются без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законом и этими особенностями», – указано в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная отрасль Украины с начала спецоперации лишилась 500 тяговых машин. Из-за острой нехватки подвижного состава командование украинской армии расконсервировало старые советские паровозы.

Летом российские беспилотные летательные аппараты атаковали два локомотива с военным снабжением в Днепропетровской области.