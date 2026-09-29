У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Кабмин Украины разрешил «Укрзализныце» закупать старые локомотивы без тендеров
Кабинет министров Украины позволил национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» закупать подержанные локомотивы и комплектующие без проведения тендерных процедур вплоть до марта 2027 года.
Правительство Украины разрешило компании «Укрзализныця» приобретать подержанные локомотивы и запчасти к ним без проведения тендеров до марта 2027 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте украинского кабинета министров, пишет РИА «Новости».
Изменения затрагивают правила публичных закупок товаров и услуг. «Закупки АО «Укрзализныця» до 24 марта 2027 года железнодорожного тягового подвижного состава, в том числе бывшего в употреблении (в том числе с комплектом запасных частей к нему), услуг по аренде такого подвижного состава, а также услуг, связанных с приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением такого подвижного состава осуществляются без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законом и этими особенностями», – указано в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожная отрасль Украины с начала спецоперации лишилась 500 тяговых машин. Из-за острой нехватки подвижного состава командование украинской армии расконсервировало старые советские паровозы.
Летом российские беспилотные летательные аппараты атаковали два локомотива с военным снабжением в Днепропетровской области.