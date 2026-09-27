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    Самолет-разведчик США заметили у российской границы
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе
    Песков сообщил о неопределенности с визитом Путина на G20
    ВС РФ вынудили ВСУ изменить тактику в Сумской области
    Мендель нашла объяснение самоубийственной политике Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    27 сентября 2026, 17:54 • Новости дня

    Молдавия заявила о критических рисках из-за украинского водохранилища

    Хаждер: Украина создала риски для работы ГЭС и водоснабжения Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Падение уровня воды в Днестровском водохранилище на Украине создало серьезную угрозу для работы гидроэлектростанций и водоснабжения Молдавии, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

    Уровень воды в Днестровском водохранилище на Украине упал со 121,5 метра до критического показателя ниже 111 метров, передает РИА «Новости». По словам министра, это падение более чем на 10 метров привело к изменению режима балансировки.

    «Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая с Карпат, течет непосредственно в Республику Молдова», – заявил Георгий Хаждер. Министр отметил, что снижение расхода воды сильнее всего ощутит верхний участок Днестра, тогда как нижний пока защищен Дубоссарским водохранилищем.

    На Украине падение уровня воды ниже 112 метров создает технологические риски для гидроэлектростанции. В некоторых районах уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Экологи предупреждают о стремительном снижении сброса воды. Молдавский эколог Илья Тромбицкий подчеркнул, что вода уходит в фарватер, обнажая дно, и предрек огромный ущерб биоразнообразию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина резко сократила сброс воды в Днестр.

    Ранее Киев и Кишинев не смогли договориться о мерах по решению этой проблемы.

    В августе власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере из-за снижения уровня воды в реке.

    26 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Немецкие делегаты опустили глаза при жестких заявлениях Лаврова в ООН

    Лавров в ООН обвинил Германию в поддержке нацистского режима Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН раскритиковал страны Европы, включая Германию, за потворство киевскому режиму.

    Делегация Германии присутствовала на выступлении Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Министр обратил внимание на то, что европейские лидеры потворствуют киевскому режиму, чествующему гитлеровских коллаборационистов, передает РИА «Новости».

    «Предавая забвению ответственность нацистской Германии за геноцид советского народа и не стесняясь роли ФРГ как основного спонсора нацистского режима в Киеве, канцлер Мерц заявляет о необходимости вновь превратить Германию в главную военную силу. Понимают ли в Берлине, что означает это «вновь»? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» – заявил глава МИД с трибуны.

    В этот момент немецкие делегаты опустили глаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

    Министр иностранных дел предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.

    Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

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    26 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине

    Политолог Скачко: Россия решила перебить планомерную промывку мозгов на Украине

    Эксперты: Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Киев теряет значительную часть управляемости и контроля над внутренней повесткой, чем системнее будут удары по дата-центрам, тем сильнее будет эффект отрезвления общества и ослабления военной машины ВСУ, сказали эксперты газете ВЗГЛЯД. Ранее стало известно, что в результате российских ударов по дата-центрам в Киеве вещание прекратили несколько украинских телеканалов.

    «Прекращение вещания ряда украинских телеканалов, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», – не просто побочный эффект ударов по дата-центрам. Это удар по системе информационной обработки населения. Если провести медицинскую аналогию: человеку долго подают вещества, искажающие восприятие реальности, а затем на сутки-двое подачу прекращают. Начинается протрезвление. Так и здесь: перерыв в вещании – это попытка перебить планомерную и целенаправленную промывку мозгов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По мнению эксперта, эффект будет зависеть от того, насколько продолжительным окажется этот перерыв. «Чтобы результат был устойчивым, «купол» нужно снимать над всей страной, а не точечно», – подчеркнул собеседник.

    При этом военная составляющая не менее важна. «Пораженные дата-центры, в частности, «Космонова», использовались не только гражданскими провайдерами. Они обеспечивали обработку разведданных, поддержку спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ, а также майнинг криптовалют. Украинская энергетика, будучи дисперсной, канализировалась в хорошо укрепленные дата-центры. Их разрушение – это стратегический удар по обороноспособности и управляемости украинской армии. Если это действительно удалось, речь идет о крупном успехе. Вектор абсолютно верный», – рассуждает Скачко.

    По его мнению, системный вывод из строя дата-центров и IT-узлов неизбежно скажется на банковской системе, госуслугах и координации экстренных служб.

    «Зарубежные аналитики неслучайно называют это «открытием нового цифрового фронта» в преддверии зимы. Это грамотный, просчитанный и современный удар. Он знаменует переход к осмысленным, целенаправленным и оправданным действиям», – подчеркивает Скачко.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов отметил, что украинцы давно смотрят телевизор вполглаза. «Основной источник информации – интернет. Телеканалы, включая марафон «Единые новости» и «Армия ТВ», продолжают вещать, пусть и с перебоями. Сбои в работе интернет-провайдеров и мобильной связи были, но сравнительно недолгими. Основные каналы работают… Пропагандистская машина имеет резервы и быстро восстанавливается», – рассказал эксперт.

    При этом, напомнил спикер, львиная доля дата-центров, используемых Украиной, находится за рубежом – в Румынии, у Amazon и других западных провайдеров. «Государственные базы данных перенесены на Запад. Мы создаем проблемы в оперативном управлении, координации беспилотников, действиях таких подразделений, как части Мадьяра (специализируются на аэроразведке, радиоэлектронной борьбе и ударах с использованием беспилотников). Это факт. Но у противника есть бэкапы и резервы на Западе, которые мы достать не можем. Поэтому удары по дата-центрам на территории Украины – важный, но не решающий инструмент», – полагает Корнилов.

    По мнению эксперта, цифровой фронт первым открыл Запад в 2022 году, «а то и раньше – через предоставление Starlink, спутниковых разведданных, киберподдержку». «Мы отвечаем и действуем в ответ. Это правильная и необходимая линия. Но нужно готовиться к тому, что противник будет наращивать ответные меры», – предупредил Корнилов.

    Эксперт также акцентировал внимание на размещении США оружия в космосе. «Американцы уже не скрывают планов размещения оружия в космосе и подготовки к противодействию российским спутникам. Мы должны быть готовы создавать проблемы их спутниковой группировке. Опыт у нас есть: еще в 1980-х, будучи оператором станции космической связи, я знаю, что мы умели это делать. Не сомневаюсь, что можем и сейчас», – добавил Корнилов.

    В результате российских ударов по дата-центрам в Киеве (включая объекты «Космонова», «Датагрупп», Parkovyi и United DC) у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой».

    Из-за ударов перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    26 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие возобновления переговоров по Украине

    Лавров призвал соблюдать договоренности для возобновления переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к мирному диалогу, подчеркнув при этом необходимость выполнения прежних договоренностей украинской стороной.

    По словам Лаврова, Россия не испытывает дефицита доверия и открыта к переговорному процессу по украинскому кризису, передает ТАСС.

    Однако для возобновления контактов оппоненты должны прекратить саботаж и начать выполнять взятые на себя обязательства. Об этом дипломат заявил по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Я эту последовательность событий много раз излагал. И недостатка доверия с нашей стороны нет никакого», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    Отвечая на вопросы журналистов, руководитель министерства напомнил о двусторонних встречах в Стамбуле и трехсторонних консультациях в Абу-Даби. По его словам, именно Киев прервал эти раунды диалога, поэтому обвинения в адрес Москвы об избегании контактов абсолютно беспочвенны.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    В июне глава МИД отказался верить на слово украинской стороне.

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    26 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского из-за дефицита бюджета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его политику «самоубийственной» из-за отсутствия плана покрытия дефицита бюджета на 2027 год.

    «Украина должна к ноябрю показать МВФ, откуда возьмутся 52,6 млрд долларов на бюджет 2027 года. <…> Партнеры не дают их, потому что нет реформ», – отметила Мендель, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Зеленский уже проиграл конфликт морально и финансово, подорвав демократию, и теперь вся его политика самоубийственна.

    Сейчас подтверждено наличие лишь около 20 млрд долларов, на покрытие не хватает еще 32,6 млрд долларов.

    В августе Зеленский признал дефицит военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Для экстренного покрытия нехватки средств он просил Евросоюз досрочно перевести часть запланированных кредитных траншей.

    В середине сентября Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных против нее Киевом санкций.

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    26 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    Российские военные пленили солдата ВСУ при попытке сделать фото с флагом Украины
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли в плен мобилизованного гражданина Португалии Игоря Мухина, который пытался сделать фотографию с украинским флагом в районе села Могрица.

    Военнослужащие группировки войск «Север» захватили Игоря Мухина под селом Могрица при попытке сфотографироваться с украинским флагом, передает ТАСС.

    «При боевых действиях меня отправили в сторону Могрицы, дали задание, чтобы я пришел туда и сфотографировался с побратимами с украинским флагом. Но начался минометный обстрел, и нас начали окружать FPV-дроны и бомбить. После этой атаки пришли русские солдаты и взяли меня в плен», – рассказал Мухин.

    Задержанный пояснил, что является гражданином Португалии. Однако сотрудники территориального центра комплектования проигнорировали этот факт и отправили его на фронт.

    Ранее пленный сообщал, что иностранные наемники проходят более тщательную подготовку на полигонах по сравнению с мобилизованными украинцами. Он также добавил, что возможность откупиться от призыва в украинскую армию оценивается примерно в 10–50 тыс. долларов.

    Накануне российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов во время видеосъемок их сменщиков на полигоне.

    Ранее спящий украинский солдат сдался в плен российским военным.

    До этого считавшийся погибшим российский боец захватил пленного в Запорожской области.

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    26 сентября 2026, 20:53 • Новости дня
    Песков похвалил помнящего «исконный русский язык» Зеленского

    Песков положительно оценил знание Зеленским исконного русского языка

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил то, что Владимир Зеленский помнит «исконный русский язык».

    «Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», – цитируют Пескова «Вести».

    Ранее Зеленский, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем».

    В среду он выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом.

    Во вторник Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках.

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    27 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали скрытно уходить с позиций в Запорожской области

    Украинские военные на территории Запорожской области начали тайно отходить с позиций в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские военнослужащие на запорожском направлении покидают скрытно позиции и переходят в другие подразделения, это в целом связано с тем, что разрозненные отряды примыкают к своим побратимам, а основные их подразделения были уничтожены российской армией», – пояснил эксперт ТАСС.

    Марочко добавил, что такие действия вызваны интенсивным огневым воздействием российских военных на подразделения ВСУ в Запорожской области.

    Из-за потери боеспособности украинское командование вынуждено доукомплектовывать одни отряды остатками других, разбитых на линии соприкосновения.

    Также Марочко обращал внимание, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Орехова, чтобы сохранить контроль над этим плацдармом и не допустить окружения.

    До этого он сообщал, что ВС России заняли южные окраины Орехова.

    В начале сентября российские войска освободили населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области.

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    27 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    ВСУ начали избегать стрелковых боев на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные избегают стрелковых боев с российскими штурмовиками на сумском направлении, предпочитая отступать со своих позиций, заявил замкомандира штурмовиков 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Север» с позывным Агат.

    «Противник применяет БПЛА самолетного типа, FPV-дроны. ВСУ в стрелковый бой не вступают, боятся нас. В стрелковом они слабые. <…> Они убегают из опорника», – сообщил собеседник ТАСС.

    Группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в Сумской области.

    В августе российские военные сообщали, что украинские солдаты начали чаще бросать свои опорные пункты при приближении российских военных.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что группировка «Север» расширила внешнюю зону контроля, создавая в котле малые кольца окружения.

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    26 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Лавров возложил на Украину вину за ущерб судоходству в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответственность за весь урон коммерческим судам в Черном море несет исключительно украинская сторона.

    Лавров заявил, что удары по коммерческому флоту в Черном море, затрагивающие в том числе западные компании, наносятся только действиями Киева, передает ТАСС.

    «Назовите хотя бы один случай, когда коммерческие суда, действующие в ваших интересах, становились объектом ударов российской стороны. На этом разговор заканчивается. Нет таких случаев», – подчеркнул Сергей Лавров, отвечая на претензии главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

    Министр добавил, что все инциденты с торговыми кораблями происходят в результате украинских атак. По его словам, подобные угрозы фиксируются не только в черноморской акватории, но и на Каспии, где работает Каспийский трубопроводный консорциум.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возложил ответственность за начало ударов по судам в Черном море на Киев.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве исходящие от Киева угрозы безопасности судоходства.

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    26 сентября 2026, 19:19 • Новости дня
    Лавров: Все угрозы безопасности со стороны Киева по итогам СВО будут устранены

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    «Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца, цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    «Это произойдет, несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника Устава ООН, но не выборочно, а в их полноте, совокупности и взаимосвязи», – подчеркнул министр.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров указал на неспособность киевского режима представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

    В середине сентября министр подтвердил неизменность первоначальных целей спецоперации.

    До этого Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.

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    26 сентября 2026, 23:32 • Новости дня
    В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Сочи, сообщил руководитель курортного города Андрей Прошунин вечером в субботу.

    «В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров)», – сообщил Прошунин в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что оперативный штаб города решил временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным.

    За некоторое время до этого в Геленджике из-за угрозы атаки БЭКов временно запретили выход в акваторию для всех судов. Отдыхающих призвали покинуть прибрежную зону.

    В начале сентября при ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек.

    Тогда же в городе временно закрывали для посещения пляжи от «Маяка» до «Приморского».

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    26 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    Стриминговые платформы Украины столкнулись с массовым сбоем вещания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В работе украинских телевизионных стриминговых сервисов произошел массовый сбой, из-за которого пропал сигнал нескольких популярных национальных телеканалов.

    Вечером в субботу на Украине пропало вещание ряда телеканалов, передает ТАСС.

    Массовый сбой сигнала наблюдается на стриминговых платформах, предоставляющих доступ к телевидению через интернет.

    Часть каналов недоступна при просмотре через платформы MEGOGO и SWEET.TV. В частности, пропал сигнал популярных украинских телеканалов «1+1» и «СТБ». При этом некоторые каналы продолжают работать в штатном режиме.

    В пресс-службе MEGOGO пояснили, что технические проблемы связаны с повреждением дата-центра партнера. Именно он обеспечивает стриминговые платформы телевизионным сигналом.

    Ранее у нескольких украинских телеканалов возникли проблемы с трансляцией после взрывов в киевских дата-центрах.

    Пораженный центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу.

    Из-за уничтожения серверного оборудования эфиры прервали информационный ресурс «Новини Live» и главный телеканал минобороны Украины.

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    27 сентября 2026, 06:11 • Новости дня
    Минобороны: ВС России системно уничтожают тяжелые украинские дроны у Доброполья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Расчеты беспилотных систем поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают системную работу по уничтожению тяжелых гексакоптеров противника на добропольском направлении СВО», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что украинские военные применяют крупные беспилотники для сброса боеприпасов на российские позиции и доставки грузов к передовым рубежам.

    Ликвидация таких аппаратов расчетами БПЛА поволжского соединения спецназа значительно снижает угрозу с воздуха. Это также создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских сил на данном участке фронта.

    Напомним, российские операторы беспилотников установили полный контроль над воздушным пространством на добропольском направлении.

    Военнослужащие морской пехоты пресекли попытки украинской армии выбраться из окружения в Доброполье.

    До этого боец группировки войск «Центр» с позывным Художник сбил около 100 тяжелых украинских дронов «Баба-Яга».

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    27 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Страна.ua: Взрыв раздался в Киеве во время воздушной тревоги

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской столице раздался громкий хлопок во время действия режима предупреждения об опасности с воздуха, сообщили местные СМИ.

    «В Киеве прозвучал взрыв», – говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии после атаки беспилотников.

    Российские войска нанесли ракетный удар по целям в Харьковской области.

    Вооруженные силы России наносят регулярные удары по украинской столице для сокращения дальнобойных возможностей противника.

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    26 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину в попрании принципов Устава ООН

    Лавров: Украина попирает основополагающие принципы Устава ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении основополагающих принципов Устава ООН и ущемлении базовых прав человека.

    По словам Лаврова, украинские власти попирают основополагающие принципы Устава ООН, включая уважение прав и основных свобод человека, передает РИА «Новости».

    «Украинский режим открыто попирает и такой краеугольный принцип Устава ООН, как уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии», – сказал министр, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык. Он подчеркнул, что за использование русского языка в соседнем государстве грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

    Ранее Лавров обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры.

    Лавров сравнил уничтожение русскоязычных книг на Украине с действиями фашистской Германии.

    Ранее дипломат назвал ситуацию с запретом официального языка ООН беспрецедентной.

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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада

    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

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    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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