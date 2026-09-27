Двух российских диджеев задержали на Бали за нелегальную работу

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел вечером 24 сентября во время рейда в туристическом районе Чангу, передает РИА «Новости». Сотрудники иммиграционной службы задержали двух граждан России и одного египтянина.

«Трое задержанных иностранцев подозреваются в использовании разрешений на пребывание не по назначению: они выступали как диджеи в одном из ночных клубов в районе Чангу», – заявил глава иммиграционного управления Нгурах-Рай Мухаммад Новиандри.

Один из задержанных россиян находился в стране по визе, полученной по прибытии, а второй имел временный вид на жительство для инвесторов. В ходе того же рейда была задержана нигерийка, превысившая срок пребывания в стране на 402 дня.

В настоящее время все четверо проходят дополнительную проверку документов в управлении Нгурах-Рай. В операции принимали участие полиция, военная полиция и Национальное агентство по борьбе с наркотиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября полиция Индонезии арестовала четырех россиянок за оказание интимных услуг туристам.

В июне правоохранительные органы задержали на Бали гражданку России с чемоданом гашиша.

В том же месяце власти курорта Печату рекомендовали депортировать российского туриста из-за скандалов в отеле.