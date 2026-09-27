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Захарова: Канье Уэст не извинился перед жителями России за поддержку нацизма
Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но проигнорировал русских и белорусов, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский исполнитель не принес извинений жителям России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Дипломат напомнила, что 8 мая 2025 года рэпер выпустил клип, в котором звучит фраза «слава Гитлеру», а в конце использована аудиозапись выступления фюрера из 1930-х годов.
«Когда я слышу, что он (Канье Уэст – ред.) как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А к нам, чья страна потеряла 27 млн человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?» – задалась вопросом Захарова в подкасте блогеру Георгию Иващенко.
Представитель ведомства добавила, что новость о возможном выступлении артиста в Петербурге шокировала настоящих блокадников. Один из них, узнав о песне со словами «хайль» и «Гитлер», стал задыхаться и не мог поверить в происходящее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шокирующими перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера.
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