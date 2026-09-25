Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
Politico: Швейцария определит судьбу антироссийских санкций на референдуме
В воскресенье граждане Швейцарии проголосуют на референдуме о закреплении более строгого определения нейтралитета страны, что может ограничить введение антироссийских санкций.
Швейцарские избиратели в воскресенье решат на референдуме, стоит ли закреплять более строгое определение нейтралитета страны в конституции, пишет Politico.
Утвердительный ответ фактически лишит государство возможности вводить санкции против России без одобрения Совета Безопасности ООН.
Инициатива также запретит властям сотрудничать в военной сфере с такими альянсами, как НАТО, если только сама Швейцария не подвергнется нападению. Москва открыто поддержала проведение голосования.
«Это не голосование против нейтралитета – нейтралитет очень поддерживается – речь идет, что значит нейтралитет», – заявил профессор европейской политики Бернского университета Фабио Вассерфаллен.
С февраля 2022 года правительство страны в основном дублировало санкции Евросоюза против Москвы. Это вызвало недовольство сторонников более строгой интерпретации нейтралитета, что и привело к организации референдума.
Против предложения выступает швейцарское правительство и все основные политические партии, кроме Швейцарской народной партии. Опросы показывают, что почти две трети избирателей также не поддерживают инициативу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Швейцарии проголосуют в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета.
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