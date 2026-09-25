Врач объяснила невозможность распознать «гонконгский» грипп без анализов

Терапевт Чернышова назвала анализы способом выявить гонконгский грипп

Tекст: Дмитрий Зубарев

Симптомы «гонконгского» гриппа абсолютно идентичны проявлениям привычных сезонных инфекций, и определить конкретный штамм можно исключительно с помощью лабораторных исследований, передает РИА «Новости».

Врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила, что заболевание сопровождается резким повышением температуры до 38-40 градусов, сильной слабостью, головной болью, а также ломотой в мышцах и дискомфортом в глазах.

«Симптомы у «гонконгского» гриппа такие же, как и у обычного гриппа – резкий подъем температуры до 38-40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах. Отличить «гонконгский» грипп от другого штамма мы не можем без анализов», – рассказала медик.

Специалист настоятельно рекомендовала при первых признаках недомогания оставаться дома и оформлять больничный лист, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам терапевта, применение противовирусных препаратов эффективно в первые двое суток, однако назначать их должен только лечащий врач после осмотра.

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