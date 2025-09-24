Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин сообщил о полном финансировании лекарственного обеспечения в бюджете
В проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено полное обеспечение финансирования программ по лекарствам, детскому и взрослому здравоохранению, сообщил Минфин.
В проекте бюджета на 2026-2028 годы полностью предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая поддержку детей с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», а также на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Кроме того, более 1 трлн рублей дополнительно поступит в систему здравоохранения за шесть лет.
На три ближайших года предусмотрено свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц, перинатальных центров и роддомов в рамках нацпроекта «Семья». Также на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» заложено более 900 млрд рублей.
До этого ведомство предложило направить дополнительные 230 млрд рублей для льготной ипотеки в 2025 году.
Министерство указало, что на поддержку семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 по 2028 годы предусмотрено более 10 трлн рублей.
Минфин также сообщил, что в ближайшие несколько лет в стране выделят значительные средства на строительство и обновление образовательных объектов.