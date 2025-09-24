Минфин сообщил о полном финансировании лекарственного обеспечения в бюджете

Tекст: Алексей Дегтярев

В проекте бюджета на 2026-2028 годы полностью предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая поддержку детей с тяжелыми и редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», а также на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Кроме того, более 1 трлн рублей дополнительно поступит в систему здравоохранения за шесть лет.

На три ближайших года предусмотрено свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц, перинатальных центров и роддомов в рамках нацпроекта «Семья». Также на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» заложено более 900 млрд рублей.

До этого ведомство предложило направить дополнительные 230 млрд рублей для льготной ипотеки в 2025 году.

Министерство указало, что на поддержку семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 по 2028 годы предусмотрено более 10 трлн рублей.

Минфин также сообщил, что в ближайшие несколько лет в стране выделят значительные средства на строительство и обновление образовательных объектов.