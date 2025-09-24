Минфин предложил выделить на льготную ипотеку дополнительно 230 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Минфин РФ предложил в этом году направить из бюджета дополнительные 230 млрд рублей на льготную ипотеку, передает РИА «Новости».

Данные средства планируется использовать для реализации таких программ, как семейная, льготная и дальневосточная ипотека, это связано с расширением условий их предоставления и уточнением порядка субсидирования. В министерстве отметили, что это необходимо для сохранения темпов выдачи ипотечных кредитов на льготных условиях.

В этом году предлагается выделить свыше 18 млрд рублей на ремонт федеральных и региональных дорог, а также на противодействие природным катаклизмам, включая капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Бурятии и Карачаево-Черкесии и меры пожарной безопасности в ряде регионов.

Дополнительное финансирование предусмотрено для проведения мелиоративных мероприятий в Крыму, Ставропольском крае, Кировской, Тверской, Ульяновской областях и других регионах.

Также средства будут направлены на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в Забайкальском крае, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Северной Осетии – Алании и ряде других субъектов.

Более 30 регионов получат дополнительные средства на развитие АПК и поддержку малых хозяйств. В их числе указаны республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, а также Белгородская, Владимирская, Липецкая, Пензенская и Свердловская области.

На обеспечение социальных обязательств, включая создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, дополнительные средства получат 12 субъектов, среди которых Бурятия, Камчатский край, Воронежская, Костромская, Новосибирская и Тюменская области.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России сохранятся семейная и дальневосточная ипотеки.

В августе Минфин увеличил уровень возмещения банкам по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов.