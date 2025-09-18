Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.7 комментариев
Путин объявил о сохранении семейной и дальневосточной ипотеки
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций подтвердил, что власти сохранят семейную и дальневосточную ипотеку.
Глава государства отметил, что введение более широких льготных программ приведет к повышению инфляции и дополнительным бюджетным расходам, передает ТАСС.
«Но льготы-то мы сохраняем. Для некоторых регионов – Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», – заявил российский лидер.
Путин добавил, что расширение действия льготной ставки потребует от государства значительных дополнительных средств. По его словам, «ничего другого здесь нет», кроме инфляционного давления и новых обязательств для бюджета.
Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков.