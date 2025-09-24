Минфин сообщил о масштабном финансировании строительства школ и детсадов

Tекст: Алексей Дегтярев

В России планируется вложить почти 110 млрд рублей в возведение 150 новых школ к 2030 году, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Приоритетом останется модернизация образовательной инфраструктуры.

Кроме того, в 2026-2028 годах на строительство новых детских садов заложено более 26 млрд рублей, а на их капитальный ремонт – еще 50,9 млрд рублей. Эти меры необходимы для создания современной инфраструктуры.

На развитие высшего образования предусмотрено порядка 170 млрд рублей, их направят на создание кампусов мирового уровня в 2026-2028 годах. Планируется построить 25 кампусов к 2030 году и не менее 40 кампусов к 2036 году. Также до 2030 года капитально отремонтируют около 800 общежитий университетов страны.

Напомним, Минфин инициировал выделение дополнительных 230 млрд рублей для льготной ипотеки в 2025 году.

Кроме того, ведомство сообщило, что на реализацию программ поддержки семей с детьми и выплату материнского капитала с 2026 по 2028 годы предусмотрено более 10 трлн рублей.