Путин рекомендовал предусмотреть премии для тренеров высококлассных спортсменов

Путин рекомендовал регионам предусмотреть премии для тренеров высококлассных спортсменов
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть систему поощрений для тренеров, внесших вклад в воспитание спортсменов высокого класса, с учетом единых подходов к оплате труда.
Президент России Владимир Путин порекомендовал руководителям регионов предусмотреть меры поощрения для тренеров, которые занимаются подготовкой спортсменов высокого класса, сообщает ТАСС. Этот пункт включён в перечень президентских поручений, подготовленных по итогам последнего заседания Совета по физической культуре и спорту.
В опубликованном документе отмечается, что губернаторам рекомендовано внедрять механизмы премирования тренеров, участвующих в подготовке сильнейших атлетов. При этом подчеркивается необходимость учитывать единые рекомендации по установлению зарплат на всех уровнях спортивной отрасли.
Отдельное внимание в поручении уделяется вопросу поощрения «первых» тренеров – специалистов, которые сделали особенно весомый вклад в карьеру будущих чемпионов. Документ уже размещён на официальном сайте Кремля, сроки исполнения поручения определены до 1 апреля 2024 года.
