    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Над Киевом заметили дрон с российским флагом
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 16:05 • Новости дня

    В думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным»

    Tекст: Олег Исайченко

    Депутаты «Единой России» пообещали и дальше делать все для того, чтобы участники СВО получали любую необходимую поддержку, суверенитет России продолжал крепнуть, а социальная политика отвечать на насущеные потребности людей. Так они отреагировали на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент России отвечал на вопросы журналистов и граждан страны.

    В 2023-2024 годах Россия пережила значительный экономический рост, вызванный уходом зарубежных конкурентов с рынка и масштабными государственными вложениями в оборонный сектор, отметил замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

    По его словам, госзаказы оборонным предприятиям стимулировали смежные отрасли, а выплаты военнослужащим и работникам оборонных предприятий увеличивали потребительский спрос, поддерживая малый и средний бизнес. Однако этот рост, подчеркивает депутат, сопровождался инфляцией, и в 2025 году Центробанк принял меры по ее сдерживанию, в результате чего рост ВВП составил 1%, хотя в ключевых отраслях (обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство) он достиг 3%.

    При этом реальные зарплаты выросли на 4,5%, а производительность труда – в меньшей степени, что показало: замедление экономики не отразилось на доходах населения.

    Центробанк начал плавное снижение ключевой ставки, добавил Исаев, чтобы сделать кредиты доступнее для предприятий, прежде всего производственных, что в перспективе должно стимулировать рост зарплат.

    На прямую линию «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 3 млн вопросов, в том числе о цифровом суверенитете. Как отметил по этому поводу замруководителя фракции в ГД Евгений Ревенко, ЕР уделит особое внимание теме национальных систем генеративного искусственного интеллекта, «поскольку в законодательстве, в правовом поле, как вы знаете, до сих пор нет понятия «искусственный интеллект».

    В продолжении темы развития сети передвижных аптек замглавы фракции сообщил, что по «информации от коллег, депутатов «Единой России» из комитета ГД по здравоохранению, комитет оперативно до конца 2025 года обеспечит рассылку этого законопроекта».

    В ходе эфира был поднят вопрос о создании фильмов, посвященных бойцам СВО, отметила председатель комитета ГД по культуре Ольга Казакова. «Мы обратим на это особое внимание, и сейчас мы как раз работаем над законом, который позволяет Министерству культуры определять приоритетные направления по поддержке фильмов. И у меня нет никакого сомнения, что одно из них, и которое мы определим для поддержки, это как раз фильмы об участниках специальной военной операции», – сказала депутат.

    Защита граждан от финансовых мошенников – безусловный приоритет фракции, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. «Это конкретный и измеримый результат нашей работы, которой фракция «Единая Россия» занимается на системной основе и которая является одним из наших безусловных приоритетов», – сказал он.

    Парламентарий напомнил, что в этом году у граждан появилось право оформить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов: на сегодняшний день таким правом воспользовались уже более 18 миллионов россиян. «Также мы ввели период охлаждения в потребительском кредитовании, что позволило сократить объемы кредитного мошенничества», – напомнил депутат.

    Бахарев добавил, что, «поскольку мошенники постоянно совершенствуют свой инструментарий, нельзя останавливаться на том, что уже сделано».

    По мнению руководителя фракции Владимира Васильева, при общении с гражданами президент открыт, содержателен и последователен. Парламентарий подчеркнул, что народная программа ЕР «сформирована по тому же принципу, что и прямая линия – на основе обращения людей». Сегодня народная программа практически выполнена. «Нам есть, чем отчитаться перед людьми на ближайшем съезде», – сказал он.

    По мнению Васильева, Владимир Путин внимательно наблюдает за тем, как расходуются бюджетные средства, например, будет ли закуплен транспорт в регионы, оказана ли необходимая поддержка тем, кто нуждается, в первую очередь – участникам СВО.

    Сегодня, по мнению Васильева, необходимо возводить правовые основы для изменения экономики, а именно – готовить профессиональные кадры для конкурентоспособной экономики. В частности, депутаты ввели «два экзамена вместо четырех для школьников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области».

    Программы по поддержке героев и участников СВО показывают свою эффективность, сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. «И мы видим наших ребят активными в гражданской жизни, и их роль будет преисполнена», – подчеркнул парламентарий.

    Среди участников специальной военной операции много молодых людей, и наша задача, считает Киселев, создать межведомственное взаимодействие по их поддержке. «Это и выстроенная работа фонда «Защитники Отечества», и задачи по реабилитации участников СВО, и по поддержке их семей. Этот межведомственный диалог должен проходить без всяких бюрократических проволочек», – добавил он.

    По мнению председателя по экономической политике Максима Топилина, в ходе ответов на вопросы президент уделил большое внимание процессам в российской экономике. «Санкции стали своего рода стимулом для развития наших внутренних проектов и достижения технологического суверенитета. Значительный рост ВВП за последние три года на 9,7 процента в сравнении с еврозоной, где рост составил лишь 3,2 процента, говорит о конкурентоспособности нашей экономики», – подчеркнул Топилин.

    Спецоперация сегодня решает проблемы, связанные с глобальной безопасностью, и сигнал, который был дан на прямой линии мировому сообществу, должен быть услышан, добавил замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

    Переговоры на высшем уровне России и США на Аляске, считает Шхагошев, стали «фундаментом мирных договоренностей, несмотря на все противоречия, противопоставления и политические подножки».

    Многие темы затрагивали вопросы суверенитета страны, обратил внимание депутат. «После специальной военной операции Россия будет другая. И это тоже было подчеркнуто и примерами доказано: у нас сегодня экономическая самостоятельность и суверенитет, в том числе оборонный. И самое главное – России сегодня не грозит никаких минусов при принятии самостоятельных решений касательно защиты национальных интересов. Вот чего сегодня наш Президент достиг», – подчеркнул Шхагошев.

    Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Андрей Красов, комментируя итоги прямой линии, напомнил, что Госдума уже приняла более 150 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

    «Это настоящие герои нашего времени, – сказал он. – Именно они являются нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Именно они с риском для жизни, а зачастую ценой своей жизни делают все, чтобы обеспечить суверенитет нашей страны, безопасность нашего государства и наших граждан. И наш долг – оказать им помощь и поддержку».

    По его словам, депутаты фракции в ходе региональных недель будут оказывать содействие воинам, членам их семей, для того, чтобы не было случаев несвоевременного начисления пенсий, особенно по случаю потери кормильцев, чтобы своевременно выдавались удостоверения ветеранов боевых действий. Кроме того, ЕР продолжит разработку законодательных мер по оказанию помощи защитникам Отечества.

    Президент также поставил задачи по снижению бюрократических барьеров при предоставлении льгот и пособий семьям с детьми, отметила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. «Мы будем внимательно следить за тем, чтобы все эти бюрократические процессы сократились и дорога до получения поддержки была короткой», – сказала Кузнецова.

    Лейтмотивом пресс-конференции, по ее словам, была защита семьи и наших традиционных ценностей. «Кроме тех условий, которые мы создаем, важно формировать ценность отцовства и материнства. И говорить об этой непреходящей ценности, как об одной из важнейших составляющих по формированию нашего суверенитета», – сказала зампредседателя Госдумы.

    В пятницу президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего 2025 года и подробно рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. А число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот эфир стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    19 декабря 2025, 20:41 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный авиалайнер МС-21 обладает заметными преимуществами перед зарубежными аналогами в технических характеристиках и уровне комфорта, заявили в Ростехе.

    «Существенное преимущество МС-21 – высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа по сравнению с Boeing 737 и Airbus 320. Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы», – заявили в компании, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули, что помимо комфорта, самолёт превосходит конкурентов применением современных технологических решений. В конструкции МС-21 используются композитные материалы, особенно в крыле, что позволяет снизить его массу и повысить эффективность.

    В октябре МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет.

    20 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна

    ФБР опубликовало снимки Клинтона с девушками из дела Эпштейна

    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    В новой партии опубликованных документов появились снимки, где 42-й президент США сфотографирован в джакузи вместе с человеком, лицо которой скрыто, передает ТАСС.

    Кроме этого, опубликованы еще несколько фотографий Клинтона: на одном он предстает в национальном костюме рядом с Эпштейном, на другом – обнимает девушку вместе с Миком Джаггером, лидером The Rolling Stones.

    Также экс-президент позирует с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном и музыкантом и актрисой Дайаной Росс, передает РИА «Новости».

    Среди опубликованных материалов есть кадры Клинтона вдвоем с девушками. На одной из них Клинтон сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука обвита вокруг шеи экс-президента и лежит у него на плече. Другой опубликованный снимок показывает бывшего главу государства в худи с капюшоном, который прижимает к себе девушку. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.

    При этом из снимков, сделанных во время обыска, следует, что в комнате видеонаблюдения таунхауса Эпштейна в Нью-Йорке располагался сатирический портрет Клинтона в синем платье Моники Левински, ставшем символом сексуального скандала. На портрете экс-президент был изображен во фривольной позе на стуле в Овальном кабинете, в красных туфлях и с ухмылкой, указывая пальцем на зрителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп в ноябре подписал закон о публикации так называемого досье Эпштейна. Демократы опубликовали несколько десятков фотографий с участием известных личностей, однако ни одна из этих групп снимков не указывала на причастность к преступлениям Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    19 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    20 декабря 2025, 08:11 • Новости дня
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    @ Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские власти продолжают добиваться возвращения своих граждан, завербованных в российские вооруженные силы для участия в конфликте на Украине, заявил глава МИД Индии Кирти Вардхан Сингха.

    В конфликте на Украине на стороне России участвовали 202 гражданина Индии, удалось досрочно уволить 119 человек, сообщил министр, передает РБК со ссылкой на The Economic Times.

    Он отметил со ссылкой на российскую сторону, что 26 индийцев погибли, а семеро пропали без вести.

    Индийская сторона пытается досрочно уволить еще 50 индийских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне России. Оказано содействие в репатриации останков 10 погибших граждан Индии, а также организована кремация двух погибших на территории России.

    Образцы ДНК родственников 18 индийцев, которые считаются погибшими или пропавшими без вести, были переданы российским властям для обеспечения идентификации личностей погибших.

    Напомним, в ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

    20 декабря 2025, 03:25 • Новости дня
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в сообщении на сайте минюста США говорится о необходимости встать в очередь и ждать доступа к опубликованным «файлам Эпштейна».

    Захарова сопроводила сообщение в Telegram скриншотом с сайта Минюста США, где указано, что из-за большого числа запросов необходимо ждать своей очереди, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна».

    В ироничной форме она сравнила ситуацию с очередями в СССР: «Я ребенок, выросший в очередях 80-х. За всем: за зубной пастой, за порошком, за обувью, за сахаром и солью. В очередях за квартирами и дачами нас не было, так никто не знал, «кто последний» и «где конец» – они были закольцованы».

    При этом Захарова отметила, что прежде считала, будто «про очереди я знает все». «Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть «файлы Эпштейна», – заявила Захарова.

    Она отметила, что среди «файлов Эпштейна», как сообщается, можно увидеть западных деятелей, публично пытавшихся наставлять Россию по вопросам демократии и прав человека. В «файлах Эпштейна» они запечатлены  «в интересных позах с не менее интересными партнёрами по отдыху».

    «Если отойду, я за Владимиром Соловьевым, а перед нами активная блондинка в Белом доме – она точно достоит до конца», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    20 декабря 2025, 12:42 • Новости дня
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары по мосту на трассе Одесса – Рени через Днестр нарушают логистику грузов из портов Измаила и затрудняют снабжение украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области, сказал газете военный эксперт Михаил Онуфриенко. Накануне Россия нанесла повторный удар по мосту на трассе Одесса – Рени.

    «По трассе Одесса – Рени через Днестр обеспечивалась логистика из портов Измаила. Эти грузы шли из Румынии и частично Молдавии. Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов крайне неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями через, например, Румынию, но со значительными затруднениями, что неизбежно будет отражаться на ситуации на фронте», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Чтобы произошла полная изоляция фронта, Россия должна начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, пояснил собеседник. Однако сейчас уже можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области (включая подходы к Измаилу и дунайским портам).

    «Повторные удары по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса – Рени неизбежны, потому что мы бьем легкими боеприпасами, боевые части не превышают сотни килограмм. Опоры моста, который строился в советское время, ими не снесешь. Но здесь действует тот же фактор, который противник использовал при ударах по нашим мостам в Мариуполе, по Антоновскому мосту через Днепр и в других местах, когда в покрытии появлялось столько отверстий, что движение автотранспорта и поездов становилось невозможным», – пояснил собеседник.

    С учетом стоимости дронов типа «Герань» наносить удары по украинским мостам «можно хоть ежедневно, это элементарно и дешево». Раньше Россия не прибегала к этой тактике.

    «В конечном итоге у противника пропадает желание ремонтировать его. Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», – добавил спикер.

    В пятницу Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по ключевому автомобильному мосту на трассе М-15 «Одесса – Рени» через Днестр в селе Маяки Одесской области. Эта переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину – с Молдавией и Румынией. Как пишут украинские СМИ, удары также наносились баллистикой.

    Первый удар был нанесен в четверг и тоже с помощью «Герани». Как отмечали военкоры и блогеры, мосту были причинены незначительные повреждения, но движение было закрыто в обе стороны. Судя по видео, которые появились в украинских пабликах, после повторной атаки мост получил гораздо более существенные повреждения – в полотне появились сквозные дыры. Несущие конструкции уцелели, но сильно деформированы.

    По информации украинского издания «Страна», движение в пункты пропуска и в населенные пункты в западной части Одесской области пока не осуществляется, трасса Одесса – Рени закрыта для грузового транспорта. Также наблюдается перегрузка пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» на границе с Молдавией в Винницкой области.

    Украинский топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин полагает, что обстрел моста может заблокировать 60% импорта топлива на Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина. А в случае полного уничтожения моста попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области и обратно можно будет только через Румынию. При том, что 60% импорта топлива идет в Украину через дунайские порты.

    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    19 декабря 2025, 22:11 • Новости дня
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    20 декабря 2025, 03:48 • Новости дня
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии

    Адвокат Бенхин: Долина может лишиться двух квартир в Дзинтари

    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в юрмальском районе Дзинтари в Латвии, заявил адвокат Александр Бенхин.

    У артистки есть две квартиры стоимостью примерно 95 млн рублей, но пользоваться ими она не может из-за санкций Евросоюза, пишет «Абзац».

    «Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость», – заявил Бенхин.

    Он добавил, что в Сейме Латвии обсуждают идею национализации имущества лиц, попавших под санкции, а при накоплении долгов за коммунальные услуги эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд и взыскать имущество за неуплату.

    Адвокат пояснил, что напрямую платить нет возможности, а попытка оплатить долги за недвижимость через третьих лиц расценивается как уголовное преступление, то же самое касается и попыток продать или переоформить квартиры через посредников.

    Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации Бенхин назвал обращение в суд и попытку оспорить санкции. Однако для этого потребуется европейский адвокат с гонораром в десятки или сотни тысяч евро, а официально нанять такого специалиста Долина не может из-за ограничений, «а неофициально – это снова уголовное преступление».

    «Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы. И пока никаких шагов она не предпринимала», – сказал Бенхин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Лурье. Ранее Долина продала свою квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Долина владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном в юрмальском районе Дзинтари. ЕС ввел санкции против Долиной.

    19 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    19 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    Пермский каннибал умер в поликлинике

    Пермский каннибал Малышев умер в поликлинике

    Пермский каннибал умер в поликлинике
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Малышев, осуждённый за совершённые убийства и каннибализм, скончался на приёме у врача в одной из больниц Перми, сообщает SHOT.

    Пермский каннибал Михаил Малышев скончался в возрасте 65 лет в поликлинике, куда пришёл на приём к врачу, передает РИА «Новости». По информации издания, мужчина не дошёл до кабинета врача: ему стало плохо рядом со входом, он схватился за сердце, упал и умер. Медицинский персонал попытался оказать ему экстренную помощь, однако спасти жизнь Малышева не удалось.

    Михаил Малышев был задержан в 2000 году по обвинению в двух убийствах. Проверка на полиграфе, как сообщали в СМИ, связывала его минимум с восемью подобными преступлениями. Известно, что своих жертв он убивал, расчленял, а часть мягких тканей употреблял в пищу, остальное выбрасывал.

    Суд в 2002 году приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы за два доказанных убийства. В колонии Пермского края он прошёл принудительное психиатрическое лечение и освободился в октябре 2022 года. По сведениям SHOT, после освобождения Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд вновь отказал бывшему московскому серийному убийце Александру Пичушкину в переводе из северной колонии.

    19 декабря 2025, 18:21 • Новости дня
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

