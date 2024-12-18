Российские ученые начали конструировать вакцину от ВИЧ

Ученые «Вектора» начали конструировать вакцину от ВИЧ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, специалисты уже завершили расчет ее структуры и приступили к конструированию новой вакцины, которая должна обеспечивать защиту от любого варианта вируса, передает РИА «Новости».

Агафонов отметил, что новая вакцина будет нацелена на формирование широконейтрализующих антител. Это позволит создать иммунный ответ против любого штамма ВИЧ, проникшего в организм.

«Сейчас наши ученые продолжают работать над вакциной против ВИЧ/СПИД. Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат», – заявил он.

По его словам, создание эффективной вакцины требует времени, так как необходимо не только собрать саму вакцину, но и тщательно изучить ее эффективность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40%, достигнув исторического минимума.