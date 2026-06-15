Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.3 комментария
Минобороны обновило ограничения для кандидатов на контрактную службу
В России начал действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний, запрещающий прием на военную службу граждан с определенными психическими заболеваниями.
Министерство обороны расширило список заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу, передает «Коммерсантъ».
Согласно вступившему 15 июня в силу приказу, в войска не будут принимать лиц с шестью видами психических расстройств. В их числе шизофрения, умственная отсталость, фобии, хронический бред, а также органическое кататоническое и бредовое расстройства.
Кроме того, в перечне упоминаются нарушения поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Ранее действовала более общая формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения».
В оборонном ведомстве пояснили, что новые правила приняты для недопущения на службу граждан с отклонениями и ради предупреждения происшествий в вооруженных силах.
Предыдущее обновление списка противопоказаний состоялось в декабре 2025 года, когда перечень расширили с 26 до 35 позиций.
В марте Министерство обороны предложило уточнить список запрещающих контрактную службу психических расстройств.