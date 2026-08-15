Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Минпромторг подчеркнул полную технологическую независимость авиации России
В Минпромторге заявили о полной технологической независимости авиации страны
Отечественная промышленность достигла абсолютной автономии в создании деталей для самолетов, что стало возможным благодаря многолетнему труду тысяч профильных специалистов, заявили в Минпромторге.
Россия стала единственной страной с полностью самостоятельным производством авиационных комплектующих. Отечественные предприятия наладили стопроцентный выпуск всех необходимых элементов для воздушных судов, сообщается в обращении Минпромторга по случаю профессионального праздника авиастроителей.
«Россия – единственное государство в мире, где все комплектующие для авиационной техники производятся самостоятельно. Это результат многолетней работы и упорного труда тысяч специалистов», – говорится в заявлении.
В ведомстве также отметили, что высокий уровень мастерства работников отрасли позволяет активно развивать национальную авиацию и гарантирует надежное укрепление технологического суверенитета страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заказчик получил первые серийные импортозамещенные авиационные двигатели ПД-8.
Ранее президент России Владимир Путин отметил способность страны самостоятельно осуществлять полный производственный цикл выпуска авиадвигателей.
А до этого первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил статус России в качестве единственного в мире производителя всех самолетных комплектующих.