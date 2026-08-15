Минпромторг подчеркнул полную технологическую независимость авиации России

Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе

Переводчик Ницберг назвал Достоевского самым читаемым русским писателем в Европе

Tекст: Мария Иванова

Федор Достоевский является самым популярным русским автором у немецкоязычных читателей в Европе, передает РИА «Новости».

В список востребованных классиков также входят Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков, отметил Александр Ницберг.

«Прежде всего, конечно, Достоевский. Затем Чехов, особенно в театре. Булгаков. Толстой. Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место», – подчеркнул переводчик.

Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля отмечал, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и у французов. По его словам, во Франции также очень любят Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Александра Пушкина.

Александр Ницберг родился в Москве, в 1980 году вместе с семьей эмигрировал из СССР и около 40 лет прожил в Германии и Австрии. Он переводил на немецкий язык произведения русских классиков, включая Пушкина, Достоевского и Булгакова. В 2023 году поэт и переводчик вернулся в Россию.

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