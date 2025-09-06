Мантуров: Россия стала единственной производящей все авиа-комплектующие страной

Tекст: Ирма Каплан

«Это правда. Я подтверждаю, именно так. <...> Мы были заинтересованы в международной кооперации, что и было в основе «Сухого Суперджета», еще разработки начала 2000-х годов. И на втором этапе, в том числе магистральный МС-21, также строился в кооперации с иностранными партнерами, но уже с большим процентом российского участия, имеется в виду», – приводит его слова , – приводит его слова ТАСС.

По словам Мантурова, вся приборная составляющая, «вся математика» были российской разработки, а агрегаты и приборы – в том числе иностранного производства.

«Сегодня полетел самолет SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре в полностью импортозамещенной версии, включая двигатель ПД-8, который сегодня уже начал серийно производиться», – сказал Мантуров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

В Комсомольске-на-Амуре 5 сентября успешно прошли летные испытания самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий, воздушное судно построили по серийным технологиям.

Путин в ходе совещания в Самаре призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26.

