Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

«Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

«Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения , собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.