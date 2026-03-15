Экзитполы показали поддержку новой конституции большинством граждан Казахстана
За принятие новой конституции Казахстана высказалось большинство граждан, принявших участие в референдуме – до 88,6%, свидетельствуют итоги экзитполов.
Экзитпол Института евразийской интеграции показал, что 86,7% респондентов проголосовали за изменения. Опрос охватил 200 избирательных участков в городах и селах, участие приняли 30 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар».
Результаты экзитпола, проведенного фондом «Институт комплексных социальных исследований – Астана Социс-А», свидетельствуют о поддержке новой конституции 87,4% респондентов. Опрос проводился на выходе из 200 участков для голосования, социологическая погрешность оценивается в 1,5%. Экзитпол выполнен по заказу издания Zakon.kz.
По данным экзитпола, проведенного Институтом общественной политики правящей партии Amanat, новую конституцию поддержали 88,6% граждан, проголосовавших на референдуме.
Официальные итоги голосования Центральная комиссия обещает опубликовать в течение семи дней после голосования, до 21 марта, передает РИА «Новости».
Проект обновленной конституции предусматривает возвращение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета и приоритет национального права над международным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Казахстане прошел референдум по вопросу новой конституции. К 18.00 мск явка составила 73,24%. На референдуме граждане отвечали на вопрос о принятии новой конституции, текст которой публиковали в СМИ 12 февраля 2026 года. В проекте обновленной Конституции Казахстана предлагается изменить 77 статей, что затрагивает 84% всего основного закона.