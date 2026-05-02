    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня

    Дата-центр ММТС-9 в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    30 апреля 2026, 19:05 • Новости дня
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице за апрель зафиксировано рекордное количество осадков, что значительно превысило показатели предыдущих лет и составило 270% от нормы, сообщили в Гидрометцентре.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА «Новости», что апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. По ее словам, по предварительным данным, в этом месяце выпало 270% от месячной нормы осадков, что является абсолютным рекордом.

    Паршина уточнила, что ранее близкие показатели были зафиксированы только в апреле 1986 года, когда осадков выпало немного меньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков.

    Ранее сообщалось, что 27 апреля в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. А прошлым летом на некоторые районы столицы за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Комментарии (5)

    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    2 мая 2026, 02:18 • Новости дня
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты экстренных и оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 17.00 до 20.00 мск над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей системы ПВО сбили 33 дрона.

    Комментарии (0)

    2 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов перехваченного дрона находятся специалисты профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Комментарии (0)


    30 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в новостройке Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве заключили под стражу пятерых человек, подозреваемых в нарушении правил безопасности при строительстве здания, где в результате пожара погибли восемь рабочих, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Суд арестовал пять человек, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Решение суда связано с обвинением по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, что привело к гибели восьми человек, передает РИА «Новости».

    Пожар произошел во вторник в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при работах на объекте.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что пятерым обвиняемым официально предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть восьми человек по неосторожности.

    Ранее правоохранительные органы задержали пятерых руководителей компании-застройщика.

    В сгоревшем здании оказались заблокированы пути эвакуации.

    Жертвами этого сильного пожара стали восемь человек.

    30 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    СК начал проверку после инцидента на северо-западе Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В жилом доме на северо-западе столицы произошел инцидент, в результате которого пострадал один человек, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Следователи выясняют обстоятельства происшествия в жилом доме на улице Академика Бочвара, есть пострадавший, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Что именно произошло, не уточняется.

    На месте ЧП работают следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами. Они осматривают территорию и устанавливают точные причины случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля при пожаре в новостройке на севере Москвы погибли пять человек. В середине месяца один мужчина скончался из-за возгорания в квартире в Чуксином тупике.

    2 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель Москвы лишился крупной суммы после того, как мошенники вывели его на контакт через группу соседей в мессенджере и оказали психологическое давление, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

    В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

    Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого пенсионер и его сожительница из Москвы передали мошенникам 298 млн рублей.

    Ранее другой московский пенсионер отдал мошенникам более 30 млн рублей. А в марте еще один пенсионер из Москвы передал аферистам более 10,4 млн рублей.

    2 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на домашний интернет по «белым спискам»

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который стал работать только по белым спискам сервисов и сайтов.

    Жительница Щелковского района Подмосковья Алена рассказала, что в праздничные дни домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» начал работать только по белым спискам. По ее словам, в службе поддержки компании ей сообщили, что ограничения будут действовать на протяжении всех майских праздников, и это связано с распоряжением «вышестоящего провайдера», а сама компания ответственности не несет.

    Девушка отметила, что не была заранее уведомлена об ограничениях и не видела информации о подобных мерах для домашнего Wi-Fi в СМИ. Она подчеркнула, что теперь не может полноценно работать удаленно: «Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах».

    В марте в московском регионе начали действовать белые списки интернет-сервисов и сайтов, куда вошли государственные ресурсы, банковские приложения, маркетплейсы, некоторые СМИ и транспортные сервисы. Всего в списке более 120 сервисов, которые доступны даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры пояснили, что такие меры связаны с обеспечением безопасности на фоне атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что московские провайдеры внедряют систему белых списков для домашнего интернета.

    Минцифры назвало слухи о подобных ограничениях фейком.

    Компания «Ростелеком» категорически опровергла информацию о переходе на доступ только к разрешенным ресурсам.

    29 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Spotify

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи из США и ряда европейских стран столкнулись с перебоями в работе стримингового сервиса Spotify, затронувшими приложение и потоковое аудио.

    Сбой в работе стримингового сервиса Spotify зафиксирован в ряде стран, передает ТАСС. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, массовые жалобы поступили от пользователей из США, Британии, Германии, Италии и Канады.

    Более 3,3 тыс. пользователей из США сообщили о нарушениях в работе платформы. Большинство из них – 58% – столкнулись с проблемами в приложении Spotify. Еще 23% пользователей отметили трудности с потоковой передачей аудио, а 11% сообщили о перебоях с подключением к сервису.

    Информация о причинах возникновения сбоя пока не раскрывается. Точные сроки восстановления работы Spotify также не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фиксировали сбои в работе сервисов американской компании Cloudflare, которая занимается защитой от DDoS-атак и обслуживанием CDN. До этого пользователи в нескольких странах отмечали неполадки в работе таких популярных онлайн-сервисов, как Google и Twitch.


    30 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление до плюс 17 градусов на праздники

    Синоптики пообещали москвичам потепление до плюс 17 градусов на праздники

    Tекст: Денис Тельманов

    Температура воздуха в Москве к третьему мая достигнет максимальных значений за первые дни месяца, потепление будет сопровождаться сухой и спокойной погодой.

    Прогноз погоды на ближайшие дни в столице озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что 1 мая в Москве сохранится прохладная погода, когда температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

    Второго мая ожидается заметное потепление, столбики термометров поднимутся до отметки 11–13 градусов выше нуля. Третьего мая, по прогнозу специалиста, температура может достичь 15–17 градусов тепла.

    Ранее Шувалов отмечал, что на протяжении первых трех дней мая москвичей ждет безветренная и сухая погода без осадков.

    Таким образом, праздничные дни пройдут в комфортных погодных условиях, что благоприятно скажется на настроении и планах жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 апреля температура в столичном регионе опустится до минус четырех градусов, а местами пройдет мокрый снег.

    Конец весны в столице выдастся умеренно теплым: температура превысит климатическую норму лишь на один градус, а дождей прольется на 10% больше обычного.

    2 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Адвокат Караваев сообщил о штрафах в Москве за громкое пение под гитару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкие песни под гитару могут стать основанием для штрафа, если они нарушают покой людей. Как сообщил адвокат Александр Караваев, для жителей Москвы сумма штрафа составляет до 2 тыс. рублей, а при повторных нарушениях она может увеличиться.

    Караваев рассказал, что громкое исполнение песен под гитару может обернуться для москвичей штрафом, если это мешает покою других людей, передает ТАСС. Он подчеркнул: «В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов РФ. В большинстве регионов ночным временем, когда запрещено нарушать покой граждан, установлен период с 23:00 до 07:00. В эти часы громкая музыка считается нарушением».

    Караваев пояснил, что в Москве штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма взыскания увеличивается, согласно региональному КоАП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве шуметь ночью с 23.00 до 7.00 запрещается, за нарушение предусмотрены штрафы для граждан и юридических лиц.

    Региональные власти самостоятельно устанавливают суммы штрафов за шум и временные рамки запрета шумных действий на фоне отсутствия унифицированной ответственности на федеральном уровне.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

    2 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сегодня утром силы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся к Москве, на месте падения его обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX.

    Один беспилотный летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны Минобороны по пути к Москве, сообщил Собянин в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении числа уничтоженных беспилотников, летевших к столице, до 49.


    2 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, на месте его падения работают аварийные службы и специалисты, сообщили в мэрии города, он стал восьмым сбитым БПЛА в течение 2 мая.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале в Мах.

    По словам Собянина, сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Сбитый дрон стал восьмым, которые уничтожили в течение субботы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10.30 в субботу силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве. Ранее общее число сбитых БПЛА за 2 мая достигло пяти единиц. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

