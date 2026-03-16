Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Мэр Москвы Собянин заявил о ликвидации 49 беспилотников
Общее число уничтоженных беспилотников, летевших на Москву с начала суток 16 марта, увеличилось до 49, специалисты продолжают работать на месте очередного инцидента, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным в его канале на платформе Max, система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве.
«Отражена атака еще одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин.
Согласно его публикациям, всего после 02:00 по московскому времени 16 марта были ликвидированы уже 49 беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы.
Он подчеркнул, что все экстренные службы продолжают работать на местах происшествий для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий падения обломков беспилотников.
Собянин ранее сообщал, что оперативные службы работают на месте отраженной атаки двух беспилотников на Москву.
Дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, летевших на российскую столицу.
ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 с дальностью полета 1200 км.