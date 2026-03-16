Собянин сообщил о 49-м сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Мэр Москвы Собянин заявил о ликвидации 49 беспилотников

Tекст: Вера Басилая

По данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным в его канале на платформе Max, система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве.

«Отражена атака еще одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин.

Согласно его публикациям, всего после 02:00 по московскому времени 16 марта были ликвидированы уже 49 беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы.

Он подчеркнул, что все экстренные службы продолжают работать на местах происшествий для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий падения обломков беспилотников.

Собянин ранее сообщал, что оперативные службы работают на месте отраженной атаки двух беспилотников на Москву.

Дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, летевших на российскую столицу.

ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 с дальностью полета 1200 км.