Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, на месте работают оперативные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Два беспилотника были сбиты при подлете к Москве, сообщил в Max Собянин. Оба объекта были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны на подступах к городу.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, направлявшихся к столице России.
ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 с дальностью полета 1,2 тыс. км.
В ночь с воскресенья на понедельник силы ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников над территорией страны.