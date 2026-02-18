Россиянам напомнили о штрафах за шумную уборку вечером

Tекст: Алексей Дегтярёв

Унифицированной ответственности на федеральном уровне не существует, его величина не может превышать 5 тыс. рублей, указал Зокиров, передает РИА «Новости».

Юрист уточнил, что региональные власти определяют не только сумму штрафа, но и временные рамки, когда запрещены шумные действия. В Калужской области нельзя шуметь с 23.00 до 7.00, в Омской области – с 22.00 до 8.00, а также с 13.00 до 14.00, а в Республике Алтай – с 22.00 до 6.00.

Зокиров подчеркнул, что ответственность наступает, если перечень шумных действий в законе региона открыт и включает уборку. Итоговое решение зависит от формулировок в региональном законодательстве.

В июне в России предложили обязать водителей автомобилей и мотоциклов платить минимум 5 тыс. рублей штрафа за превышение уровня шума.