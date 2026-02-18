Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Россиянам напомнили о штрафах за шумную уборку вечером
В некоторых российских регионах за шумную уборку в вечернее время предусмотрены штрафы, максимальный размер которых может достигать 5 тыс. рублей, заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Университета имени Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
Унифицированной ответственности на федеральном уровне не существует, его величина не может превышать 5 тыс. рублей, указал Зокиров, передает РИА «Новости».
Юрист уточнил, что региональные власти определяют не только сумму штрафа, но и временные рамки, когда запрещены шумные действия. В Калужской области нельзя шуметь с 23.00 до 7.00, в Омской области – с 22.00 до 8.00, а также с 13.00 до 14.00, а в Республике Алтай – с 22.00 до 6.00.
Зокиров подчеркнул, что ответственность наступает, если перечень шумных действий в законе региона открыт и включает уборку. Итоговое решение зависит от формулировок в региональном законодательстве.
В июне в России предложили обязать водителей автомобилей и мотоциклов платить минимум 5 тыс. рублей штрафа за превышение уровня шума.