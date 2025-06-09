В России предложили увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы

Tекст: Дарья Григоренко

Госдума готовит ко второму чтению законопроект о повышении штрафов за превышение уровня шума транспортными средствами. По действующим нормам максимальное наказание составляет 500 рублей, однако, как пояснил Колунов, эта сумма не является сдерживающей для нарушителей. Новый законопроект, внесенный Московской городской думой, предусматривает штрафы от 5 тыс. рублей для граждан, передает ТАСС.

Колунов отметил, что если регионы посчитают необходимым, размер штрафа может быть увеличен до 30 тыс. рублей. Законопроект был принят в первом чтении еще в 2023 году, однако к его рассмотрению вернулись после появления новых технических возможностей контроля.

В частности, в конце января Росстандарт выдал сертификат на комплекс «Эфир», который способен фотовидеофиксировать и измерять уровень шума на дорогах. Комплекс предназначен для борьбы с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами. По словам депутата, транспортные средства, создающие значительный шум, стали серьезной проблемой в российских городах.

В августе прошлого года в Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике привлечение к ответственности водителей слишком шумных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать регистрацию транспортных средств и снимать госномера с автомобилей, создающих чрезмерный шум, в том числе на основании данных с камер видеонаблюдения, оснащенных микрофонами.