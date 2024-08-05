Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?0 комментариев
Впервые в России введена ответственность за громкие автомобили
В Петербурге впервые в России ввели ответственность за громкие автомобили
В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике привлечение к ответственности водителей слишком шумных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
За прошедшие выходные к ответственности были привлечены водители 15 транспортных средств за превышение допустимого уровня шума двигателей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о владельцах машин или мотоциклов, которые в погоне за мощностью совершенствуют свои транспортные средства так, что резко возрастает рев работающего двигателя.
Такой шум мешает жителям города, особенно, когда громкие авто или мотоциклы проезжают под окнами жилых жомов, отметили в ГУМВД. Кроме того, рев мотора может отвлекать других участников дорожного движения и влиять на безопасность на дорогах.
Нарушителей привлекают к ответственности по двум статьям КоАП: 8.23 – за превышение нормативов уровня шума и 12.5 – за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.
Водителям, привлеченным к ответственности, предстоит или в течение десяти дней вернуть машину в исходное состояние, или ее регистрация будет аннулирована, а номера списаны. За езду на таком автомобиле могут лишить прав.