Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
В Киеве сгорел склад фонда Елены Зеленской
Супруга главы киевского режима Елена Зеленская сообщила об уничтожении огнем склада ее фонда в Киеве, где хранились генераторы, ноутбуки, планшеты и различное медицинское оборудование.
В Киеве произошел пожар в здании, принадлежащем организации жены Владимира Зеленского, передают «Вести». Об инциденте она написала в социальных сетях.
Отмечается, что внутри находились запасы генераторов, вычислительной техники и медицинского оборудования.
На Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Владимиром Зеленским компании «Квартал 95». Украинскую столицу заволокло густым дымом в результате крупного возгорания на одном из складов города.
Киевская военная администрация подтвердила факт пожара в складском помещении Святошинского района.