Сикорский потребовал участия Польши в переговорах России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости участия Варшавы в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он подчеркнул особое положение своей страны в регионе.

«Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, – нет», – сказал Сикорский, обращаясь к немецкой аудитории. По его словам, Польша несет риски из-за военной поддержки Украины, поэтому, по мнению министра, заслуживает места за столом переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о праве Европы на большее влияние в переговорах по Украине.

Ранее Сикорский сообщил о проведении в Варшаве ключевых переговоров по Украине в формате «веймарского треугольника плюс».

Сикорский на польском телевидении описал вариант урегулирования конфликта с сохранением за Украиной лишь защищаемых ею границ и правом на интеграцию с Западом.