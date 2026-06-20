Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
Ставропольский край частично обесточен после обильных осадков
Обильные осадки спровоцировали отключения света в Ставропольском крае
Из-за продолжительных ночных дождей в нескольких населенных пунктах Ставропольском крае произошли перебои с электричеством и затопление частных подворий, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В ночь на 20 июня Ставропольский край накрыла непогода, вызвавшая масштабные последствия, сообщил Владимиров в Мax. Сильные дожди привели к подтоплению дворов, подвалов и огородов в станице Александрийской. На месте уже работают специалисты экстренных служб для оценки нанесенного стихией ущерба.
По словам главы региона Владимира Владимирова, основные проблемы с энергоснабжением уже устранены.
«Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в нескольких населенных пунктах округа. Крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы. В работе у энергетиков остаются единичные заявки от жителей», – отметил политик.
Губернатор поручил главам муниципалитетов непрерывно следить за ситуацией и оперативно ликвидировать последствия осадков. Он добавил, что ни одно обращение пострадавших граждан не должно остаться без ответа.
В начале июня власти вводили режим чрезвычайной ситуации в Минеральных Водах из-за сильных паводков.
Кроме того, проливные дожди подтопили десятки многоквартирных домов в Краснодаре.