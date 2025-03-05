Колокольцев: МВД лишило гражданства почти 1,5 тыс. преступников

Tекст: Валерия Городецкая

Колокольцев заявил на заседании коллегии МВД о прекращении гражданства у почти 1,5 тыс. человек, совершивших преступления, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это решение обусловлено их причастностью к противоправным деяниям, что противоречит принципам безопасности и культурной идентичности России.

Президент Владимир Путин в своем выступлении на коллегии МВД акцентировал внимание на приоритетах российского миграционного законодательства. Он отметил, что защита общества и сохранение культурной идентичности стоят на первом месте. Президент подчеркнул необходимость активного использования современных инструментов миграционного контроля и пресечения каналов нелегальной миграции.

Путин добавил, что все соответствующие поручения уже даны, и отметил важность работы МВД в контексте миграционной политики. Он призвал усилить контроль и сотрудничество в этом направлении для достижения поставленных целей безопасности и сохранения культурных ценностей.

Ранее блогер Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился гражданства России из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта и провокационной деятельности в интернете.