Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»

Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»

Tекст: Вера Басилая

Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».

«Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».