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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 21:41 • Новости дня

    Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»

    Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама».

    Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».

    «Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».

    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    23 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы отказал певице Алене Апиной во взыскании 1 млн рублей за использование композиции «Не забывай» в популярном сериале «Слово пацана».

    Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

    Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

    «Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.

    В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

    В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

    Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида из-за нацизма

    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету республики проверить музыкальный клип певца Егора Крида на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

    «Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

    В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства выявили клип, в котором артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Персонажу дорисовали татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

    В прокуратуре отметили, что демонстрация ролика спровоцировала широкий общественный резонанс и негативную реакцию в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей музыкальным клипом с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии.

    Артист принес извинения за появление в лонгсливе с кадром из военной драмы.

    Певец заблюрил изображение главного героя картины после сообщений о возможной проверке.

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    22 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Крид принес извинения за лонгслив с кадром из фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри» в клипе

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в своем клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись, что не знал об истории создания картины.

    Певец извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в одежде с портретом персонажа картины, которому дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, передает РИА «Новости».

    «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе «Милый ублюдок» заблюрены в срочном порядке», – заявил артист.

    Крид добавил, что приобрел дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в свой образ политического или исторического смысла. Исполнитель подчеркнул священное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и пообещал впредь внимательно проверять изображения на приобретаемых вещах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зрители возмутились выходом музыкального клипа с изображением героя фильма о зверствах нацистов.

    Российский певец заблюрил изображение персонажа на лонгсливе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    В прошлом году более 300 человек подписали петицию против присвоения артисту звания заслуженного артиста Башкирии.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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    22 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский певец Егор Крид заблюрил изображение главного героя фильма «Иди и смотри» на своем лонгсливе в клипе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

    В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

    Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

    До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    22 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Блогера Некоглая вернули в молдавский изолятор по делу о наркотиках

    Блогера Некоглая вернули под стражу в Молдавии по делу о торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный апелляционный суд Молдавии принял решение вернуть блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, в следственный изолятор по делу о торговле наркотическими веществами.

    Суд отменил решение о переводе Лебедева под домашний арест, которое было принято на прошлой неделе, и постановил вернуть его в изолятор № 13, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

    Блогер и его супруга были задержаны в сентябре. Во время обыска в их доме сотрудники Управления по борьбе с наркотиками изъяли запрещенные вещества, весы, измельчитель и мобильные телефоны. При задержании Лебедев оказал сопротивление, а его жена попыталась скрыться. Кроме того, правоохранители задержали 15 гостей пары.

    По версии следствия, на протяжении более двух месяцев супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией свыше 12 млн подписчиков, пропагандируя употребление наркотиков и занимаясь их продажей. Отмечается, что в июле в анализах блогера уже находили следы каннабиса.

    В ноябре 2022 года Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки в Молдавию он собирал средства на нужды ВСУ и выступал в поддержку киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на виллу и квартиру украинского блогера Анатолия Шария.

    В прошлом месяце молдавский суд назначил Николаю Лебедеву крупный денежный штраф за управление автомобилем под воздействием наркотиков.

    Полиция Молдавии арестовала Николая Лебедева с супругой по подозрению в сбыте запрещенных веществ подросткам.

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    23 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»

    Киркоров представил клип с участием «Мисс БРИКС» Алексеевой

    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров презентовал клип на песню «Луиза», главную роль в котором сыграла обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева.

    Певец предложил Валентине Алексеевой участие в проекте после ее победы в конкурсе «Мисс БРИКС». Ролик был снят в Каппадокии, передает РИА «Новости».

    «В эпоху искусственного интеллекта, когда все рисуется, дорисовывается, придумывается и ничего не надо художественно создавать, мы сделали этот ролик натурально, он создан в натуральном виде, то есть все естественное: природа, настоящие шары, настоящая фактура, горы, пещера настоящая, причем она играет еще историческую ценность», – заявил Киркоров.

    Во время съемок не обошлось без курьезов. Алексеева случайно оказалась в бассейне в эксклюзивном шелковом парео Dolce & Gabbana, которое принадлежало Киркорову.

    Презентация клипа прошла в атмосфере турецкой вечеринки. На ней присутствовали представители музыкальной индустрии: Игорь Крутой, Николай Басков, Гарик Мартиросян и другие. Киркоров назвал свою новую работу шедевром и не исключил, что история получит продолжение, возможно, в виде трилогии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первая обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева заявила, что информация о ее закрытом бракосочетании за 60 млн долларов не соответствует действительности.

    В прошлом месяце певец Филипп Киркоров стал совладельцем новой компании «Королевство сладостей», получив долю в 25% в бизнесе по производству кондитерских изделий.

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    23 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к блогеру Эдварду Атеве на 19 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Нижегородской области по иску Роскомнадзора взыскал с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева, задолженность по отчислениям за рекламу в интернете.

    Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа, взыскав с ответчика более 19 тыс. рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в Сети, передает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от онлайн-рекламы. Собранные средства направляются на господдержку разработчиков отечественного программного обеспечения, включенного в специальный реестр.

    Контроль за своевременностью уплаты отчислений возложен на Роскомнадзор. Ранее ведомство уже подавало аналогичные иски к блогеру Валентину Петухову, телеведущей Екатерине Гордон, фигуристке Елизавете Туктамышевой и другим известным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Арбитражный суд Москвы обязал юмористку Екатерину Варнаву выплатить почти 50 тыс. рублей долга по иску службы.

    В прошлом месяце суд взыскал с создателя популярного канала о гаджетах Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.

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    22 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мосгорсуд назначил дату пересмотра приговора блогеру Лерчек

    Мосгорсуд назначил на 17 ноября пересмотр приговора блогеру Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе средств за рубеж 17 ноября.

    Апелляционные инстанции рассмотрят жалобы защиты и представление прокурора на решение суда первой инстанции, передает РИА «Новости». «Судебное заседание назначено на 17 ноября», – отмечается в материалах дела.

    В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Ей также запретили администрировать сайты в течение трех лет. Защита потребовала оправдать блогера, а прокуратура запросила ужесточение условного срока до шести лет.

    Следствие установило, что с осени 2021 года по зиму 2022 года Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафонов на счет компании в ОАЭ по подложным документам. Адвокаты обвиняемой отвергали версию следствия, заявляя, что ложные данные в банк не предоставлялись.

    Ранее бывший супруг блогера получил семь лет колонии и штраф в размере 194 млн рублей. Признавшего вину Вишняка суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным приговор бывшему мужу Чекалиной.

    В августе Гагаринский суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу блогера по делу о переводах за границу.

    До этого представители гособвинения направили в Мосгорсуд полное мотивированное определение по делу блогера.

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    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

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    23 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России

    Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России
    @ Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.

    «Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

    Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

    В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

    Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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    23 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскомнадзор отозвал иск к футболисту Смолову

    Роскомнадзор отозвал иск на 300 тыс. рублей к футболисту Смолову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

    Ведомство просило взыскать со спортсмена долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу для зачисления в федеральный бюджет. Ранее суд принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке без проведения заседаний, отмечает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять государству 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку создателей отечественного программного обеспечения и баз данных.

    До этого Роскомнадзор подал аналогичные иски к Екатерине Гордон, Елизавете Туктамышевой, Валентину Петухову и другим известным блогерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге взыскал с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Ранее суд удовлетворил заявление ведомства о взыскании с рэп-исполнителя Федора Игнатьева около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Тогда же суд постановил взыскать более 11 тыс. рублей с блогера Анны Семак.

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    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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