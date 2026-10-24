Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»
Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама».
Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».
«Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.
Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».