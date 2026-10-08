Рэпера Booker обязали выплатить Роскомнадзору 20 тыс. рублей

Суд в Петербурге взыскал с рэпера Booker 20 тыс. рублей за интернет-рекламу

Tекст: Ольга Иванова

Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание суммы поступило в суд 2 октября, а 7 октября судья его удовлетворила, передает РИА «Новости». Взыскание связано с задолженностью Игнатьева по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете.

С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет.

Ранее суд в Петербурге уже взыскивал с Игнатьева чуть более 92 тыс. рублей за аналогичную задолженность в июне этого года. Роскомнадзор подал несколько подобных исков к известным блогерам, среди которых Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева и другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker.

В начале месяца ведомство потребовало взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.