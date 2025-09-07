Губернатор Федорищев пригласил Крида в Самарскую область для разговора

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Федорищев отметил: «Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны – девушки. Вот, Егор, ты не прав... Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо... Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим».

Губернатор добавил, что не собирается обсуждать заочно причины, по которым считает Крида неправым, но выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту после личной беседы.

Скандал разгорелся после стадионного концерта Крида, который прошел 30 августа в «Лужниках». В ходе шоу исполнялись танцевальные номера с девушками в откровенных костюмах, а один из эпизодов завершился сценическим поцелуем певца с участницей, что вызвало недовольство родителей и критику общественных организаций из-за возрастного ограничения концерта 12+.

Екатерина Мизулина заявила о намерении обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить концерт на предмет умышленных развратных действий в отношении несовершеннолетних. В ответ Егор Крид в своем Telegram-канале отметил, что не считает выступление развратным, и пообещал доработать концертный номер.

Ранее Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыкантов Егора Крида и Андрея Смелянского из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.