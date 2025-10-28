В Башкирии появилась петиция о лишении Егора Крида звания заслуженного артиста

Tекст: Елизавета Шишкова

Жители Башкирии начали собирать подписи за лишение Егора Крида званий заслуженного артиста республики, передает URA.RU. Причиной стала критика песен исполнителя, в частности композиций «Бери в рот» и Pussy Boy, которые, как считают недовольные, содержат слишком много ненормативной лексики и не соответствуют статусу заслуженного артиста.

Петиция против присвоения звания уже собрала более 300 подписей. Недовольство пользователей Сети также вылилось в волну мемов* и обсуждений после объявления награды.

Звание Криду было присвоено после его концерта в Уфе 20 октября. Музыкант отметил, что его близкие живут в столице региона, а получение статуса для него – значимое событие.

Свое отношение к случившемуся высказала и актриса Яна Поплавская. «За какие такие заслуги дали Криду? За те тексты, что он исполняет детям? Это не лицо нашей эстрады, это другие части тела, извините. И от этого становится тошно», – заявила она в беседе с URA.RU.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду после скандала, связанного с его концертом и критикой Екатерины Мизулиной.

Ранее УФАС в Петербурге возбудило дело в отношении Крида и Смелянского по факту скрытой рекламы виски и использования ненормативной лексики в музыкальном клипе.