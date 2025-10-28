Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.4 комментария
В Башкирии появилась петиция о лишении Егора Крида звания заслуженного артиста
Присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало волну недовольства, на фоне которой более 300 человек подписали петицию против этого решения.
Жители Башкирии начали собирать подписи за лишение Егора Крида званий заслуженного артиста республики, передает URA.RU. Причиной стала критика песен исполнителя, в частности композиций «Бери в рот» и Pussy Boy, которые, как считают недовольные, содержат слишком много ненормативной лексики и не соответствуют статусу заслуженного артиста.
Петиция против присвоения звания уже собрала более 300 подписей. Недовольство пользователей Сети также вылилось в волну мемов* и обсуждений после объявления награды.
Звание Криду было присвоено после его концерта в Уфе 20 октября. Музыкант отметил, что его близкие живут в столице региона, а получение статуса для него – значимое событие.
Свое отношение к случившемуся высказала и актриса Яна Поплавская. «За какие такие заслуги дали Криду? За те тексты, что он исполняет детям? Это не лицо нашей эстрады, это другие части тела, извините. И от этого становится тошно», – заявила она в беседе с URA.RU.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду после скандала, связанного с его концертом и критикой Екатерины Мизулиной.
Ранее УФАС в Петербурге возбудило дело в отношении Крида и Смелянского по факту скрытой рекламы виски и использования ненормативной лексики в музыкальном клипе.
