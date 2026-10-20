Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Латвия из-за «связи с Россией» отменила выступления Haddaway, LayZee и Dr. Alban
Выступления звезд 1990-х Haddaway, LayZee и Dr. Alban отменено в Латвии, поскольку они, по мнению властей страны, «связаны с российской концертной индустрией», сообщает RT.
Было отменено их участие в 90's Disco Show в Риге, передает RT.
В МИД Латвии заявили, что с мая эти артисты включены в список нежелательных лиц, а местные СМИ указывают, что музыканты ранее выступали в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Латвия запретила въезд актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.
Шведскому певцу Dr. Alban был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму. При этом в 2020 году он выступил в шоу «Вечерний квартал» в Киеве.