Латвия из-за «связи с Россией» отменила выступления Haddaway, LayZee и Dr. Alban

Tекст: Антон Антонов

Было отменено их участие в 90's Disco Show в Риге, передает RT.

В МИД Латвии заявили, что с мая эти артисты включены в список нежелательных лиц, а местные СМИ указывают, что музыканты ранее выступали в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Латвия запретила въезд актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

Шведскому певцу Dr. Alban был запрещен въезд на Украину после концерта в Крыму. При этом в 2020 году он выступил в шоу «Вечерний квартал» в Киеве.